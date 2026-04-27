Israël financiert Russische oorlog door gestolen Oekraïense tarwe te kopen

Rusland kan de oorlog in Oekraïne mede financieren door tarwe uit bezet gebied te verkopen. Onderzoek van Haaretz wijst uit dat er dit jaar zeker vier scheepsladingen met gestolen Oekraïens graan in Israël zijn beland. Dat lijkt nog maar het topje van de ijsberg. Meer dan dertig ladingen met gestolen goederen hadden Israël als bestemming, blijkt uit de Russische logboeken waarop de Israëlische krant de hand heeft te weten leggen.

Oekraïne heeft Israël gewaarschuwd dat de Abinsk, een schip dat recent aanmeerde in Haifa, voor miljoenen aan tarwe aan boord had. Desondanks stonden de Israëlische autoriteiten toe dat de Abinsk de gestolen waar kon lossen.

Oekraïne is een van de grote graanschuren van de wereld. Door de Russische invasie is een deel daarvan nu in handen gekomen van Poetin. Haaretz schrijft:

“Boeren in de bezette gebieden getuigden dat tarwe werd gestolen van boerderijen die tijdens de hevige gevechten waren verlaten en dat de boeren die waren achtergebleven gedwongen werden samen te werken met de bezettingsautoriteiten. Rusland verkoopt de tarwe tegen prijzen die aanzienlijk lager liggen dan de marktprijs.”