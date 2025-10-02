De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Israël entert internationale hulpvloot voor Gaza, neemt opvarenden gevangen

De Israëlische marine heeft schepen van de Global Sumud Flotilla (GSF), waaronder de Nederlandse boot Mohammad Bahr met zeven Nederlanders aan boord, zo'n 100 kilometer voor de kust van Gaza geënterd. Opvarenden zijn door Israëlische militairen gevangen genomen.

Waar de Nederlanders heen zijn gebracht is onduidelijk. Eerder meldde het Israëlische leger dat onderschepte activisten naar het vasteland gebracht zouden worden. Er zijn ook meldingen dat een groter Israëlisch marineschip in de buurt is, waarop activisten mogelijk tijdelijk worden vastgehouden. Eerder op de dag werden twee andere Nederlanders aangehouden die meevoeren op andere onderschepte boten. Er zijn nog altijd tientallen schepen met noodhulp onderweg naar Gaza, op enkele van deze boten varen Nederlandse activisten mee.

Onder de gevangen genomen opvarenden bevindt zich ook de wereldberoemde activiste Greta Thunberg, evenals Europese volksvertegenwoordigers, uit onder meer Italië. Zij verklaren dat ze ontvoerd worden door Israëlische militairen, en roepen burgers op om in actie te komen. Zoals Benedetta Scuderi van de Europese Groenen:

Er zouden zo'n 13 schepen gekaapt zijn door de Israëlische strijdkrachten, met aan boord circa 200 activisten en andere opvarenden. Andere schepen van de GSF zetten nog steeds koers richting Gaza om de wrede militaire blokkade van Israël te doorbreken en hulpgoederen af te leveren bij de hongerende bevolking.