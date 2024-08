Israël dwingt hulporganisaties in Gaza te vluchten vlak voor start vaccinatiecampagne polio Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Hulporganisaties in Gaza, waaronder die van de Verenigde Naties, hebben hals over kop hun nieuwe onderkomen in Deir al Balah moeten verlaten omdat Israël aanvallen op de stad heeft aangekondigd. De organisaties hadden er juist hun hun toevlucht gezocht nadat ze eerder door Israël uit de zuidelijke stad Rafah waren verjaagd. Aan het einde van deze week zou de VN met een grootschalige vaccinatiecampagne tegen polio beginnen, dat kan nu niet doorgaan.

"We zijn momenteel niet in staat ons werk te verrichten, gezien de omstandigheden waarin we verkeren", zei een VN-functionaris. Maar, zo zei hij ook: "We gaan niet weg uit Gaza, want de mensen hebben ons hier nodig. We proberen te balanceren tussen de behoeften van de bevolking en de behoefte aan veiligheid van het VN-personeel". Hoe de hulporganisaties hun werk moeten hervatten is nog niet duidelijk, aangezien ze zo snel moesten vertrekken dat al hun materiaal is achtergebleven.

Hoewel Israël de geplande aanval op Deir al Balah bedoeld is om de infrastructuur van Hamas te vernietigen, heeft het er alle schijn van dat deze vooral bedoeld is om het humanitaire werk in Gaza verder te ontwrichten. Niet alleen lapt Israël al jaren VN-resoluties over de mensenrechtenschendingen in Palestina aan zijn laars, sinds de start van de huidige oorlog houdt het land ook alle pogingen van de VN om tot een staakt het vuren te komen tegen, hierbij gesteund door de Verenigde Staten. Eerder constateerde de speciale VN-rapporteur Francesca Albanese dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in Gaza, tot grote woede van de Israëlische overheid.