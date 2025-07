Israël bombardeert Wereldgezondheidsorganisatie in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

Het Israëlische leger heeft personeelsverblijf en hoofdmagazijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Deir al-Balah in Gaza aangevallen. Dat meldt the Guardian. Tijdens de aanval werden vrouwen en kinderen gedwongen te voet te vluchten door een actief oorlogsgebied, terwijl mannelijke medewerkers werden geboeid, ontkleed en ondervraagd terwijl ze onder schot werden gehouden.

Deir al-Balah is het belangrijkste centrum voor humanitaire hulp in Gaza en herbergt honderdduizenden ontheemde Palestijnen. Het Israëlische leger is begonnen aan een grootschalig offensief om ook dit allerlaatste toevluchtsoord in Gaza onleefbaar te maken. De WHO waarschuwt dat het volledige gezondheidssysteem in Gaza "op de knieën ligt" door ernstige tekorten aan brandstof en medische benodigdheden. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde dat in de afgelopen 24 uur minstens 130 Palestijnen zijn gedood en meer dan duizend gewond raakten door Israëlische beschietingen.