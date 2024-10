Israël bombardeert weer vluchtelingen in Gaza, internationale gemeenschap doet nog steeds niks

Nieuwszender Al Jazeera bericht dat de aanval in Jabalia is uitgevoerd met een drone en tenten trof op het schoolterrein. Daar zouden honderden ontheemde gezinnen schuilen. De tenten vlogen in brand, water om te blussen is er niet. Eerder deze week bombardeerde Israël ook al een ziekenhuis in het midden van Gaza waarbij tenten in brand vlogen. Beelden van Palestijnen die daarbij levend verbrandden gingen rond op sociale media, waaronder de afschuwelijke laatste momenten van de 20-jarige Sha'ban al-Dalou die geen mogelijkheid had om uit zijn ziekenhuisbed te komen. Ook toen beweerde Israël een commandopost van Hamas te gebben geraakt.