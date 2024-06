Israël bombardeert opnieuw een VN-school vol vluchtelingen in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

Een nieuwe dag, een nieuwe internationale veroordeling van Israëlische oorlogsmisdaden die verder zonder gevolgen blijft. Nadat het Israëlische leger een school van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA bombardeerde, heeft UNRWA-chef Philippe Lazzarini met zijn vinger gewapperd. "Weer een gruwelijke dag in Gaza", zei Lazzarini. Het dodental in het schoolgebouw, waar zo'n zesduizend Palestijnen een veilig onderkomen zochten, is opgelopen tot 35.

Volgens Lazzarini werd het pand vanuit de lucht zonder enige waarschuwing vooraf aangevallen in Nuseirat, circa 8 kilometer ten zuidwesten van Gaza-Stad. Hij noemde beweringen dat in het pand ook gewapende strijders waren schokkend, zo meldt ANP. Israël claimt zoals gebruikelijk dat de aanval was gericht op een kampement van Hamas.