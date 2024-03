Israël bombardeert op grote schaal scholen in Gaza, de meeste daarvan in evacuatiegebied

Israël heeft sinds 7 oktober vorig jaar 212 scholen gebombardeerd in Gaza. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF , de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Van de getroffen scholen liggen er 165 in het gebied dat Israël bestempelde als een evacuatiegebied waar de bevolking van Gaza naartoe werd gestuurd.

UNICEF constateert daarnaast dat sinds februari een toename te zien is in het aantal bombardementen op scholen. In totaal telt Gaza iets meer dan 500 scholen. Sinds oktober vorig jaar is er geen kind of jongere in de Gazastrook meer dat nog onderwijs krijgt, aldus de VN-organisatie.