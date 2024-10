Israël bombardeert nu ook in Libanon ziekenhuizen en zorgmedewerkers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

Minstens vier ziekenhuizen in Zuid-Libanon hebben hun deuren moeten sluiten vanwege aanhoudende Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de BBC. Het wegvallen van ziekenhuizen brengt de gezondheidszorg voor de resterende bevolking in het gebied ernstig in gevaar.

In het door de Libanese overheid gerunde Marjayoun-ziekenhuis hield een kernteam van twintig artsen en verpleegkundigen het nog dagenlang vol nadat de rest van de honderdtwintig personeelsleden niet meer naar hun werk kwamen vanwege de bombardementen. Vrijdag moest het ziekenhuis dan toch sluiten nadat het werd getroffen door een Israëlisch bombardement. Ziekenhuisdirecteur Dr. Mounes Kalakish liet aan de BBC weten dat hij geen andere keuze had nadat twee ambulances bij de ingang van het ziekenhuis werden geraakt, waarbij zeven paramedici werden gedood.

"We hielden het zo lang vol als we konden", zei Kalakish. "Maar de verpleegsters en artsen waren doodsbang na de bombardementen. We probeerden ze te kalmeren en door te gaan, maar dat was niet langer mogelijk."

De nooddirecteur van het ziekenhuis, Dr. Shoshana Mazraani, beschrijft hoe ze de kreten van de geraakte paramedici hoorde. Ze rende daarop naar de beschadigde ambulances, maar werd gewaarschuwd om uit de buurt te blijven door collega's die vreesden voor een nieuwe raketaanval. De sluiting van het ziekenhuis vrijdag was een "tragedie voor de regio", aldus Mazraani.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de afgelopen twee weken, sinds Israël begon met zijn luchtaanvallen op Libanon, minstens 37 zorginstellingen gesloten. In een verklaring van vrijdagavond beschuldigde het Israëlische leger Hezbollah ervan medische voertuigen te gebruiken om strijders en wapens te vervoeren. Dat is de gebruikelijke verklaring van het Israëlische leger na het bombarderen van ziekenhuizen, scholen of hele woonwijken: dat het werd gebruikt als commandocentrum van Hezbollah, of in het geval van Gaza Hamas. Concreet bewijs daarvan wordt zelden tot nooit geleverd.