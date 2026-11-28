Israël bombardeert kliniek Artsen zonder Grenzen in Gaza, twee doden Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 118 keer bekeken • Bewaren

Bij een Israëlische aanslag op een kliniek van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Gaza-Stad zijn vrijdagavond twee medewerkers gedood. Dat meldt Al Jazeera. Het gaat om twee bewakers. AzG is woedend en spreekt van een "directe treffer". Volgens de hulporganisatie was het gebouw duidelijk gemarkeerd en herkenbaar met het AzG-logo en waren de coördinaten ervan bekend bij het Israëlische leger. Met de twee doden komt het aantal AzG-medewerkers dat in Gaza is gedood door het genocidale Israëlische regime op zeventien.

Het Israëlische leger stelt, zoals gewoonlijk zonder ook maar enig bewijs te leveren, dat de twee slachtoffers lid waren van Hamas. Wereldgezondheidsorganisatie-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt van een "buitensporige en onaanvaardbare" aanval en benadrukt dat hulpverleners beschermd moeten worden. Dit is in het geval van Israël aan dovemansoren gericht, het Israëlische leger bestookt onophoudelijk hulpverleners. Ook de mensenrechtenorganisatie Euro-Med Human Rights Monitor veroordeelde de aanval en beschuldigt Israël van het systematisch uitschakelen van humanitaire werkers en voorzieningen. Saul Takahashi, voormalig plaatsvervangend hoofd van het VN-mensenrechtenkantoor in de bezette Palestijnse gebieden, zegt tegen Al Jazeera dat het volgens hem "onmogelijk om een op zichzelf staand incident" gaat.

Eerder deze week werd bij een Israëlische aanval ook Adel al-Helou gedood, die 35 jaar voor het VN-vluchtelingenagentschap UNRWA werkte. Hij bracht water rond in het vluchtelingenkamp Jabalia. Sinds het begin van de genocide in oktober 2023 zijn meer dan 1.700 gezondheidswerkers gedood. De aanvallen vinden dagelijks plaats ondanks een zogenaamd staakt-het-vuren dat sinds oktober 2025 van kracht is, maar waar Israël geen enkele boodschap aan heeft.