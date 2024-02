Israël bombardeert grensplaats Rafah, Palestijnen in Gaza kunnen nu echt geen kant meer op

10 feb. 2024 - 22:16

@ Adrienne van Diepen [Vandaag op de NOS het verhaal over het (6!) ZES jarige meisje…] Een duidelijk voorbeeld van de slachtpartij die Israël aanricht. Doelbewust wordt dood en verderf gezaaid, worden kinderen als deze Hind Rajab gedood, ambulances verwoest, gevangenen gefolterd en geëxecuteerd, woningen in brand gestoken, enz. enz. enz. De misdaden stapelen zich op. Overigens ook op de Westoever. Lees Gideon Levy, vandaag in Haaretz: ‘Israeli Border Police Killed a 4-year-old Palestinian Girl, Then Took 10 Days to Return Her Body’ ‘About a month ago, 4-year-old Ruqayya Jahalin was shot and killed by Israel Border Police troops. They fired no fewer than 32 rounds at the shared taxi in which the little girl was traveling with her mother, sisters and brother, on their way home, in the West Bank. Miraculously, she was the only person killed by the insane, indiscriminate gunfire.’ https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2024-02-10/ty-article-magazine/.highlight/israeli-cops-killed-a-4-year-old-palestinian-girl-then-took-10-days-to-return-her-body/0000018d-90dd-d443-a19f-fcdd3cf20000