Israël biedt WHO geen veilige hulproute naar noorden van Gaza, grootschalige ziekteuitbraak nabij

24 okt. 2023 - 18:41

@WeerEenMening Het is nou niet bepaald dat Israel ontkent zich niets gelegen laten liggen wat betreft het humanitaire oorlogsrecht of fundamentele mensenrechten. Ze ontkennen dat niet want het is in plain-sight dat ze in strijd met het humanitaire oorlogsrecht acteren. Ze hebben zich daar in het verleden niets van aangetrokken (van de hele internationale rechtsorde overigens) en doen daar niet geheimzinnig over. Je pogingen om net te doen alsof 'het niet duidelijk is' dat het oorlogsrecht is geschonden en daar 'referenties' voor te vragen is dan ook vooral pathetisch. Maar wellicht is je ontgaan dat dat door de Israëlische regering ook helemaal niet ontkent wordt.