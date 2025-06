Israël bewapent criminele bendes in Gaza die hulpvoorraden plunderen

Israël heeft wapens geleverd aan criminele bendes in de Gazastrook als onderdeel van een strategie om de oppositie tegen Hamas te versterken. Dit werd donderdag bevestigd door defensiebronnen in The Times of Israel, nadat voormalig defensieminister Avigdor Liberman de kwestie naar buiten had gebracht. De bendes gebruikten de Israëlische wapens onder meer om hulpkonvooien te overvallen, waarna Hamas en de burgerbevolking daar de schuld van kregen.