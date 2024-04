Israël beschuldigde VN-hulporganisatie van steun aan Hamas, maar heeft nog altijd geen enkel bewijs

Maanden nadat Israël de VN-hulporganisatie UNRWA beschuldigde van hulp aan Hamas bij de aanslagen van 7 oktober, heeft dat land daar nog altijd geen enkel bewijs voor geleverd. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek onder leiding van de voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna. De Israëlische beschuldiging zorgde er begin dit jaar voor dat veel landen, waaronder Nederland, direct hun subsidies aan de UNRWA staakten, waardoor de gehele bevolking van Gaza direct in verdere doodsnood raakten.

Behalve steun aan de aanslagen van 7 oktober, beweert Israël ook dat UNRWA scholen in Palestina voorziet van lesboeken met antisemitische inhoud. Ook hiervoor is geen bewijs gevonden.

Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat door Hamas wordt bestuurd maar volgens mensenrechtenorganisaties betrouwbaar is, zijn er sinds 7 oktober 35.000 Palestijnen in Gaza gedood door Israël. Nog eens 70.000 mensen raakten gewond. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk vele malen hoger, omdat er nog eens tienduizenden mensen bedolven liggen onder het puin van de gebombardeerde gebouwen.