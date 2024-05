Israël bedreigt, intimideert en bespioneert bijna tien jaar lang medewerkers Internationaal Strafhof

Israël heeft bijna tien jaar lang medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag bedreigd, gechanteerd en geïntimideerd. Ook zette het land spionnen en hackers in. Dit alles in een poging uitspraken en onderzoeken van het Hof over Israëlische oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden van tafel te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian en de Israëlische media +972 en Local Call.