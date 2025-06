Israël bedreigt Gaza-hulpkonvooi Greta Thunberg en Nederlandse kapitein met inzet leger

De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft de krijgsmacht (IDF) opdracht gegeven om te voorkomen dat een schip met activisten aan boord naar Gaza vaart. Dat meldt ANP. Een van de opvarenden is de Zweedse Greta Thunberg, vooral bekend als klimaatactivist. "We zullen proberen de belegering te beëindigen en humanitaire corridors naar Gaza te openen", heeft zij laten weten aan Al Jazeera.

Katz spreekt in een verklaring "de antisemitische Greta en haar compagnons, spreekbuizen van Hamas" aan, waarbij zoals gebruikelijk de leugenachtige term antisemitisme wordt misbruikt om alle legitieme kritiek op het genocidale geweld van de Israëlische staat de kop in te drukken. Katz heeft gezegd dat de IDF "alle noodzakelijke maatregelen" moet treffen om te voorkomen dat het schip Gaza bereikt. Een vorige Flotilla werd voor de kust van Malta onder vuur genomen door Israëlische drones.

Hassan is bezorgd over het uitblijven van een officiële reactie van landen waarvan burgers aan boord zijn. Er zitten burgers van Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Turkije, Zweden, Spanje en Nederland op de boot. "Geen enkele staat heeft gereageerd", zegt ze. "De boodschap is dat Israël straffeloos mag handelen, zonder enige garantie op bescherming voor ons." Ze benadrukt: "er zijn twaalf burgers aan boord. We zijn niet bewapend. We vervoeren alleen humanitaire hulp."