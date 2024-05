Israël antwoordt op uitspraak Internationaal Gerechtshof met bombardement op Rafah Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

Israël heeft zaterdag luchtaanvallen uitgevoerd op Rafah, het laatste bastion voor gevluchte Palestijnen in de Gazastrook. De bombardementen volgen op een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, het hoogste VN-hof, dat juist had opgedragen het offensief in die zuidelijke stad onmiddellijk te stoppen. Israël laat daarmee voor de zoveelste keer zien dat het zich niets aantrekt van welke VN-aanklacht dan ook.

Vrijdag oordeelde het ICJ dat Israël het offensief in Rafah onmiddellijk moet beëindigen. Ook moet het land meer doen om de inwoners van het Palestijnse gebied te beschermen. De situatie in Rafah is op dit moment "rampzalig", zei het in het Vredespaleis in Den Haag gevestigde hof in een tussenuitspraak. De humanitaire situatie in de stad is nijpend. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd of op de vlucht geslagen. De plek waar ze naartoe gaan is bovendien ook niet veilig genoeg.

Het hof, concludeerde ook dat de grensovergang bij Rafah heropend moet worden. Die was voor de oorlog de belangrijkste doorgangspost voor hulpgoederen, waar momenteel een groot tekort aan is in heel Gaza. Het hof is er ook niet van overtuigd dat Israël genoeg doet om om evacués uit Rafah te beschermen. Israël heeft opdracht gekregen om binnen een maand verslag uit te brengen van de maatregelen die getroffen worden.

In Israël werd direct woedend gereageerd op de uitspraak van het Hof. De Israëlische autoriteiten zeiden dat Israël zichzelf slechts verdedigt na de aanval van Hamas op 7 oktober.

Uitspraken van het ICJ in het Vredespaleis zijn bindend, hoewel het hof geen middelen heeft om naleving af te dwingen. Het hoogste VN-hof dient om uitspraak te doen bij conflicten tussen landen. De tussenuitspraak over Rafah was gedaan op verzoek van Zuid-Afrika.