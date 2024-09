Islamoloog Tariq Ramadan in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel wegens verkrachting

Tariq Ramadan (62), een prominent islamoloog die ook enige jaren in Nederland werkzaam was, is door het Zwitsers gerechtshof veroordeeld tot drie jaar cel wegens bewezen verkrachting en seksueel misbruik. In eerste instantie was Ramadan nog vrijgesproken van de aanklachten wegens gebrek aan bewijs.

De islamdeskundige is de afgelopen jaren door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en andere misdrijven, maar de zaak waarin dinsdag uitspraak werd gedaan was door slechts één vrouw aangespannen – die R.A.D. of Brigitte wordt genoemd. Zij stelt dat Ramadan haar in oktober 2008 in een hotelkamer in Genève sloeg, uitschold en meermaals oraal verkrachtte. Ze was bekeerd tot de islam en bewonderaar van de wetenschapper. Ramadan zegt onschuldig te zijn aan deze en de andere aantijgingen. (...) Hij zou seks met haar hebben afgewezen. „Haar pijn is dat ik haar heb afgewezen. Haar wraak is om mij naar beneden te halen”, zei hij vorig jaar in de rechtszaal.