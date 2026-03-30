Islamofoob Nederland blind voor beïnvloeding Israël

Veel media noemen het Iraanse theocratische regime ‘islamitisch’. Terwijl ‘islamistisch’ veel meer recht doet aan zo’n ultraconservatieve dictatuur. Die extra ‘s’ houdt bovendien rekening met onze Nederlandse moslims die toch al zo te lijden hebben onder islamofoben als Geert Wilders, ‘CIDI’ Markuszower, Chris Stoffer en andere ultrarechtse politici die een directe lijn hebben met Jeruzalem. Met hun ‘lang leve onze inheemse, joods-christelijke beschaving!'

Onze moslims, islamieten dus, moeten zich bovendien niet alleen tot vervelens toe distantiëren van de Ayatollah-dictatuur in Iran, maar ook van Hamas en Hezbollah en andere islamisten. Oneigenlijk: alleen wanneer iemand openlijk sympathie voor die gewelddadige theocratische moordenaars betuigt, lijkt die vraag gepast.

Veel coulanter gaan media om met Nederlandse Joden. Ondanks de exorbitante een ongehoorde escalatie van het Israëlische geweld tegen Iran en Libanon, en in Gaza en de Westoever - ‘oorlogsmisdaad na oorlogsmisdaad' - blijven instellingen als CIDI, Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) te dicht bij de Israëlische regering staan. Vergeet ook niet het Nieuw Israëlitisch weekblad. Maar zij worden door de media niet voortdurend lastiggevallen.

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Ik geloof best dat ze het massale uitroeien van Palestijnen niet werkelijk toejuichen. Maar ze grossieren, als het om Israël gaat, nogal in ontkenning, bagatellisering, afleiding, whataboutery en vermoorde onschuld. Niks geen genocide, etnische zuivering of koloniale apartheid! Gewoon zelfverdediging! Tsja.

En waarom vraagt een journalist nooit aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner of hij eigenlijk niet overbodig is? Want we hebben immers al een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)? De Holocaust was toch het schoolvoorbeeld van racisme en discriminatie?

De NCDR richt zich op alle vormen discriminatie, dus ook van moslims. En waren het niet juist moslims die de laatste tijd in Luik, Rotterdam en Amsterdam aanslagen op joodse gebouwen pleegden? Neen, dat waren islamisten en hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Iran.

Verdoner hoeft echter geen rekening te houden met dit subtiele onderscheid in moslimdiscriminatie en kan hierin dus vol op het orgel gaan met andere Israël-supporters.

Dat Joodse Nederlanders door de recente aanslagen angstig worden, is heel begrijpelijk. Hun komt daarom ieders compassie toe en ook de garantie van een alerte bescherming door onze overheid.

Maar waarom gelden die buitenlandse aanslagen volgens de bovengenoemde Joodse clubs als een bewijs voor groeiend antisemitisme in het binnenland? Het eerste antwoord op deze vraag is uiteraard de islamofobie die de clubs delen met politici als Wilders, Markuszower, Stoffer, maar ook met collega’s in VVD, CDA en CU. Het tweede is dat ze de binnenlandse kritiek op Israël stelselmatig en automatisch als antisemitisme bestempelen.

Palestijnse sjaals ‘verwijzen naar het Derde Rijk’?

Ik liep 5 oktober vorig jaar in het kader van de Amsterdamse Rode Lijn ook langs de Rav Aron Schuster Synagoge. Mooi gebouw. Geen wanklank gehoord en ook niet door de politie geregistreerd.

Toch beschouwde deze synagoge ons demonstranten als verontrustende antisemieten. Want op dat moment herdachten ze immers de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober 2023… dus exact twee dagen later. Hoe durfden wij?

Andere Amsterdamse Joden meenden dat met deze Rode Lijn-demonstratie ‘Mokum Mokum niet meer was’. Eerder dat jaar vond in Den Haag een lang van tevoren aangekondigde Rode Lijn-demonstratie plaats. Op diezelfde dag organiseerde CIDI in Amsterdam een feestje voor zijn vijftigjarig bestaan. Wij werden daar toen ‘idioten’ genoemd.

De griezelige organisatie Christenen voor Israël wees in dit kader op de kleuren van de keffiyehs, die veel Rode Lijn-demonstranten en andere tegenstanders van de genocide dragen als symbool van solidariteit met de Palestijnse slachtoffers. Rood en zwart. Eveneens de kleuren van AC Milan? Of de titel van een roman van Stendhal uit 1830? Neen, volgens deze christenen: 'Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden ze voor haat en vernietiging’. Want deze eschatologische protestanten menen met de Amerikaanse minister van Oorlog dat er binnenkort een Eindstrijd in het Midden-Oosten zal worden uitgevochten. Opdat de Messias eindelijk kan nederdalen in het Nieuwe Jeruzalem.

Volgens joden de enige echte en JC 2.0 volgens christelijke eschatologen.

Black Cube

Wij hebben nog een Nationaal Coördinator behalve de twee hierboven. Namelijk de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Die rapporteerde vorig jaar juli hoe Israël probeert de politieke en publieke opinie in ons land te beïnvloeden. Bijvoorbeeld via het Israëlische ministerie van Diaspora en Antisemitismebestrijding over de rellen in Amsterdam rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi. Of via het ondermijnen van het Internationaal Strafhof (ICC). Dan wel via desinformatie die medewerkers van bijvoorbeeld onze vredesorganisatie Pax bestempelt als sleutelfiguren in een Hamas-netwerk.

Ik moest daaraan onmiddellijk denken toen de media deze dagen berichtten hoe de organisatie Black Cube heeft geprobeerd de recente verkiezingen in Slovenië te beïnvloeden.

De zittende regering behoorde tot de EU-critici van de Gaza-genocide. Die kon dus maar beter vervangen worden door de anti-EU en pro-Israëlische oppositie. Geleid door de autocratische Janša, die tevoren als premier al had geprobeerd de rechtelijke macht en de journalistiek te breidelen via de methode van zijn vrienden Orbán, Poetin, Trump en Netanyahu.

Black Cube is een multinational voor ‘onderzoek’, met kantoren in Londen en Tel Aviv. Nauw verbonden met de Israëlische regering – de medewerkers zijn vooral gerekruteerd uit de IDF en de Mossad.

In 2017 haalde Black Cube de internationale krantenkoppen toen bekend werd dat de filmproducent Harvey Weinstein het bedrijf had ingehuurd. Ze moesten de berichten van vrouwen die hem beschuldigden van misbruik en die van de journalisten die hen steunden ‘nader onderzoeken’.

Eveneens in 2017 contracteerde de Trump-regering Black Cube om de nucleaire overeenkomst met Iran in diskrediet te brengen. Die was in 2015 door president Obama ondertekend en door de Veiligheidsraad goedgekeurd. Black Cube moest zoeken naar bewijzen voor Iraanse steekpenningen die ambtenaren van Obama hadden aangenomen (en voor het bedrog van hun echtgenotes).

Ondanks het feit dat Trumps bondgenoten hem verzekerden dat Iran zich wel degelijk aan de overeenkomst hield, zegde hij het verdrag in 2018 op.

Dat jaar ook ging de Hongaarse autocraat Viktor Orbán op voor zijn herverkiezing. Westerse media hadden slechts oog voor de geheime steun die hij van de Russen ontving, niet voor de hulp van Black Cube. Dat maakte de Joodse ondernemer George Soros, die de oppositie steunde, het doelwit van een antisemitische campagne, openlijk gesteund door Netanyahu.

Want voor hem is de beschuldiging van antisemitisme in eerste instantie een wapen tegen Israël-critici. Antisemieten die zijn regering steunen, ook al reppen Maga's van ‘shylocks’, laat hij met rust.

Waarom toch blijven de bovengenoemde organisaties en onze rechtse regering internationaal gezien behoren tot het steeds krimpende clubje dat Israël blijft steunen?