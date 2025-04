Islamhater vermoordt biddende moslim in moskee Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 395 keer bekeken • bewaren

In het Zuid-Franse La Grand-Combe is vrijdag een moslim van begin twintig vermoord. Dat gebeurde terwijl hij in een moskee aan het bidden was. Het slachtoffer, Aboubakar, werd met tientallen messteken om het leven gebracht.

De verdachte van in de twintig is nog niet opgepakt, maar volgens de autoriteiten gaat het om een niet-islamitische Fransman met een Bosnische achtergrond. Volgens moskeegangers was de aanvaller nooit eerder in het gebedshuis geweest.

De moordenaar filmde zichzelf na de aanval terwijl hij met een mes zwaaide en denigrerende opmerkingen maakte over Allah en het slachtoffer. “Ik heb het gedaan, jij schijt-Allah”, aldus de dader. Hij stuurde de video naar zeker een andere persoon die het filmpje vervolgens korte tijd op sociale media plaatste.

Justitie houdt er rekening mee dat het om een daad van moslimhaat gaat, al worden volgens officier van justitie Abdelkrim Grini alle mogelijkheden nog opengehouden.

Dominique Sopo, voorzitter van SOS Racisme, hekelt de timide reacties van politici op de aanval. Het staat voor hem buiten kijf dat de moordenaar werd gedreven door racistische motieven. “De dader heeft het over ‘schijt-Allah’, hij kende het slachtoffer duidelijk niet en hij heeft zijn aanval gepland.”

Sopo vroeg zich zondagochtend af waarom minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau nog niet had gereageerd. Normaal is hij er altijd als de kippen bij om geweld te veroordelen. “Was hij gisteren aan het zwemmen? We hebben hem niet gehoord.”