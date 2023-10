Is rechts toleranter dan links? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 287 keer bekeken • bewaren

Met slechts een Duits onderzoek in de hand roept Ralf Bodelier linkse mensen op te stoppen met cancelen (in zijn opiniestuk in de Volkskrant van 2 oktober 2023). Ik wil hieronder, als advocaat van de duivel, aantonen dat zijn conclusie voorbarig is. De wetenschap daarover is verdeeld. Sommige onderzoeken concluderen dat conservatieven toleranter zijn, terwijl andere juist aantonen dat progressieven dat zijn. Sommigen vinden geen verschil. Soms hangt het van de situatie af. Bijvoorbeeld Mauricio Alvarez en Markus Kemmelmeier constateerden dat republikeinen meer voor vrijheid van meningsuiting in collectivistische Amerikaanse staten zijn. In individualistische staten zijn er geen verschillen.

Conservatieve psychologie

Hibbing, Alford en Smith beweren in hun boek ‘Predisposed: liberals, conservatives, and the biology of political differences’ dat progressieven en conservatieven fundamenteel anders denken en dit komt door zowel opvoeding als biologie.

De conservatieve visie is tribaal en hiërarchisch: in hun wereld heerst een strijd van allen tegen allen die tot een hiërarchie leidt met een heerser en dienaars. De hiërarchie kan bijvoorbeeld zijn: God, koning, edelen en de onderklasse.

De conservatief smeedt tijdelijke allianties in steeds grotere cirkels. Hij vecht samen met zijn familie, vrienden, netwerken, landgenoten, NAVO, het Westen, het witte ‘ras’, het christendom tegen groepen buiten deze cirkels. Zijn waarden zijn loyaliteit, autoriteit en concurrentie.

Soms gelooft de conservatief in sociaaldarwinisme: de evolutie zal zorgen dat de meest superieure individuen, landen, culturen, religies en rassen zullen overleven. De superieure heeft meer rechten en mag de inferieure als wegwerpvoorwerp gebruiken.

Deze psychologie verklaart wat de conservatieven willen zeggen of cancelen. Bijvoorbeeld in een opiniepeiling van CATO wilde 72% van de Republikeinen het verbranden van de vlag verbieden en 65% wilde sporters ontslaan als ze tijdens het volkslied niet opstaan. 42% Wil verbieden de politie racistisch te noemen; 31% wil verbieden witte mensen zwart te maken; 44% vindt het haatspraak om Amerika negatief af te schilderen.

De verklaring is: hiërarchie

Een Israëlisch onderzoek toonde aan dat na het zien van de vlag mensen nationalistischer stemmen. Andere onderzoekers ontdekten dat Amerikanen agressiever worden na het zien van de vlag. Amerikanen die veel nieuws kijken, associëren de Amerikaanse vlag met concepten van oorlog en wapens.

Nationalisme schept gehoorzaamheid en hiërarchische structuren binnen de VS en produceert steun voor Amerikaanse oorlogen, die de Amerikaanse macht en rijkdom vergroten. Dit verklaart waarom conservatieven vlagverbranding willen verbieden.

Conservatieven willen ook de IHRA-definitie van antisemitisme overal invoeren, ook onze minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Men gebruikt deze definitie om Israël meer territorium te helpen bemachtigen. Bijvoorbeeld het rechtse Simon Wiesenthal-centrum koos Barak Obama als de antisemiet van het jaar 2016, omdat hij een Veiligheidsraadresolutie niet vetode. Dus conservatieven gebruiken de censuur om hiërarchie en onverdiende voordelen te scheppen.

Taal als dominantie-instrument

Conservatieven willen meer vrijheid voor racistische uitspraken, zoals het zeggen dat witten intelligenter zijn en zwarten lui. Als de meerderheid zo zou denken, dan worden geld, macht, privileges en rechten vooral in het voordeel van de witte conservatieven herverdeeld. Progressieven daarentegen willen discriminatie en haat jegens minderheden beperken. Dit betekent dat zij willen voorkomen dat conservatieven de taal misbruiken om onverdiend geld, macht en rechten voor zichzelf te bemachtigen.

De conservatieven cancelen uitspraken die geen negatieve gevolgen voor anderen veroorzaken, zoals het verbranden van de vlag. Dit schendt mensenrechten.

De progressieven daarentegen verbieden uitspraken die derden beschadigen: zoals holocaustontkenning, discriminatie, rassentheorieën, hate speech, pleidooien voor homogenezing, of roepen dat homo’s ziek zijn en dat mannen slimmer zijn dan vrouwen. Dit komt overeen met mensenrechten. Mensenrechtenverdragen, Nederlandse rechters en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zeggen dat staten “uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie, maar ook uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid” mogen verbieden. Dus conservatieven gebruiken de taal en de censuur om machtsverschillen te vergroten. Progressieven voor gelijkheid.

Is Nederland anders? Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijven in het rapport ‘De stand van vrijheid’ dat er geen grote verschillen bestaan tussen links en rechts in de steun voor schrijfvrijheid:

Alleen tijdens het proces Wilders waren de PVV’ers en VVD’ers meer voor vrijheid dan andere partijen: