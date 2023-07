Is Musks nieuwe fiasco de doodsteek voor Twitter?

30 jul. 2023 - 12:31

"Gewone prikkels komen bij mij harder binnen omdat dit door het stofje dopamine minder goed verwerkt wordt. Twitter is daarom altijd een toegankelijk platform geweest om toch dagelijks contact te hebben met mensen" Twitter staat erom bekend dat er soms keiharde, denigrerende meningen worden neergeschreven. Dat zijn, lijkt mij dan, juist 'ongewone' prikkels. Zeker als het gaat om een ziekte als die waarmee jij behept bent. Toch spreek jij van 'gewone' prikkels... Werd /word jij dan niet negatief bejegend door andere twitteraars i.v.m. jouw syndroom? Of heb je het gewoon nooit over jouw ziekte? Ik zeg erbij dat ikzelf geen verstand heb van Twitter of van welk sociaal medium dan ook. Ik zit alleen op Joop... :)