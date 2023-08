Is Max Verstappen door de verkeerde vorst gefeliciteerd? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 399 keer bekeken • bewaren

Had het niet prins Albert II van Monaco moeten zijn?

De koninklijke familie woonde de alom verwachte zege van Max Verstappen bij. Na afloop van de wedstrijd maakte Willem-Alexander zich van zijn gezin los om de coureur persoonlijk geluk te wensen. Eigenlijk was hij daarvoor niet de juiste vorst. Max Verstappen heeft zijn woonadres niet in Nederland maar in Monaco. Had het niet prins Albert II van Monaco moeten zijn?

Nu zult U zeggen: Max Verstappen heeft een Nederlands paspoort. Het is de vraag of dat voldoende is. De Romeinen – uitvinders van de wagenrennen - zeiden al: ubi bene ibi patria. Waar het mij goed gaat, daar ligt mijn vaderland. Max Verstappen is naar Monaco vertrokken om fiscale redenen want anders kies je geen domicilie in een stadje waar de onroerend goed prijs varieert van €35.000 tot €70.000 – per vierkante meter terwijl 37.000 inwoners zich verdringen op nog geen 2,5 vierkante kilometer. Hij draagt liever niets af aan de fiscus van het land dat zich enorme investeringen getroostte om zijn zege op het circuit van Zandvoort überhaupt mogelijk te maken.

Max Verstappen rijdt reclame voor een in Oostenrijk gevestigde multinational, vooral bekend door een "energiedrankje", dat op den duur niet echt goed is voor je gezondheid. Hij wordt ondersteund door een multinationaal team. De motor in zijn bolide is van Honda.

Het contrast met kinderen die de taal ook vloeiend spreken maar de pech hadden geboren te zijn in een asielzoekerscentrum uit een paar van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning niet werd gehonoreerd, dat contrast is treffend. Zij krijgen – zodra ze achttien zijn – vaak genoeg aan alle kanten te horen dat zij niet welkom zijn en zouden moeten vertrekken. Max Verstappen beweert weliswaar dat hij zich meer Nederlander voelt maar dat doen die jonge mensen in het asielzoekerscentrum ook.

Waarom Max Verstappen dan wel? Hij is niet de enige die overal met gejuich wordt binnengehaald ondanks zijn werkelijke herkomst. Het geldt voor topsporters in het algemeen. Zo zijn beroepsvoetballers huurlingen die hun talent aan de meestbiedende (laten) verkopen. In welk land de club gevestigd is, doet er niet toe. Zij maken deel uit van een kleine categorie wereldburgers die het zich kunnen veroorloven van land naar land te hoppen zonder dat ze eindeloos geouwehoer krijgen met immigratieautoriteiten. Multimiljonairs en topwetenschappers behoren ook tot deze internationale elite. Ubi bene ibi patria. En iedereen vindt het geweldig.

Anders ligt het als je geen kans hebt gezien je talent voor entertainment aan de juiste scouts te presenteren. Dan worden je juist hinderpalen in de weg gelegd. Dan betalen rijke landen niet voor je inreis maar voor milities die je stoppen op je moeizame woestijnreis naar de Middellandse Zee. Dan word je opgepakt en vastgezet en teruggestuurd. Dan loop je kans te verdrinken of om te komen in een bosbrand. Je hebt niemand kwaad gedaan. Je wilt alleen maar een kans op een beter leven. Toch word je als vijand behandeld, vaak door dezelfde mensen die een fiscaal vluchteling als held vieren.

Zo zit de wereld in elkaar. Ga bij jezelf te rade bij wie jij wordt ingedeeld als de nood aan de man komt: bij de winnaars en de kampioenen, of bij de sukkelaars die vastlopen op een hek. Wees eerlijk tegen jezelf.

Terug naar de kernvraag: had Verstappen gefeliciteerd moeten worden door Albert II van Monaco? Koning Willem-Alexander was toch de aangewezen persoon voor de gelukwens ook al hoort Max Verstappen bij de ubi bene ibi patria elite. Ze hebben iets wezenlijks gemeen: belastingtechnisch gezien varen koning en coureur op hetzelfde superjacht.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.