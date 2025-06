'Is het kabinet-Schoof na het vertrek van de PVV nog wel het domste kabinet ooit? Ja, toch wel'

'Geert Wilders heeft de stekker eruit getrokken. We moeten weer opnieuw beginnen, Nederland is in een paar maanden tijd terug geslingerd in de tijd. We zijn weer op het nulpunt', aldus Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. 'Dit is de Eredivisie na een jaar Telstar, dit is René Froger met een koninklijke onderscheiding en Hiroshima een paar weken na de atoombom.'