Een Engelse dominee werd deze week op het matje geroepen omdat hij een groep kinderen had verteld dat de Kerstman niet bestaat. “Is er een keer een dominee die de waarheid vertelt, is het weer niet goed”, verzucht Druktemaker Janneke de Bijl bij De Nieuws BV. “Ik zou willen dat de pastoor mij vroeger gewoon verteld had dat Sinterklaas niet bestond, maar die andere man met die lange baard ook niet. Natuurlijk, dat is schrikken, misschien zou ik even moeten huilen, maar zoals het werkt met voortschrijdend inzicht: als je het eenmaal weet, wil je ook niet meer terug. Religie is iets verschrikkelijks, en er is minder bewijs voor dan voor het bestaan van de Kerstman.”