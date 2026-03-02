Is een minderheidskabinet wel geschikt voor de komende crisis? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 230 keer bekeken • Bewaren

Na drie dagen oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen al verdubbeld.

De oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran heeft na nog geen drie dagen de drempels van onze woningen bereikt. In één dag zijn de gasprijzen verdubbeld nadat Qatar zich gedwongen zag zijn enorme productie totaal te staken. Nederland is een belangrijke klant. Als dit lang duurt, raken de voorraden uitgeput - dit los van de enorme kostenstijgingen die de consumenten hoe dan ook op hun boterham zullen krijgen. Niet alleen voor energie maar voor alle producten waar op welke manier dan ook fossiele brandstoffen aan te pas komen.

Een snelle opiniepeiling leerde dat een kleine meerderheid van het publiek bereid is dan toch maar de Groningse voorraden aan te spreken. Volksmenner Wierd Duk heeft zich al tot hun woordvoerder gemaakt. Met de aardbevingsslachtoffers komt het wel goed, bezweert hij. Die worden ruimhartig gecompenseerd. Zal dat helpen? Niet meteen. Momenteel kopen de energiemaatschappijen gas in voor de komende winter. De consumenten gaan dan de omhoog geschoten prijzen betalen. Er zijn nu al ongeveer 800.000 Nederlanders met problematische schulden. Dat aantal zal dan snel toenemen.

Zo zijn alle panelen aan het schuiven. Misschien valt het allemaal mee maar voor hetzelfde geld komt Nederland in een existentiële crisis terecht. Dan is een minderheidsregering geen gelukkige figuur. Als de nood aan de man komt en er radicale maatregelen genomen moeten worden om de samenleving gaande te houden en om te voorkomen dat miljoenen Nederlanders in onoverkomelijke financiële problemen raken, dan is er een regering nodig die kan rekenen op een grote meerderheid van het parlement en van de bevolking als geheel.

Dat is géén regering die vooral VVD-wensen vervult. Dat is een coalitie die daadwerkelijk het nationale belang dient en de te brengen offers eerlijk verdeelt.

Als een energiecrisis de wereldeconomie overhoop gooit, dan kan het regeringsprogramma sowieso de prullenbak in. Het is dan tijd om te denken aan een verbreding van de coalitie met alle democratische partijen.

De komende maanden zullen te zien geven wie in Den Haag de staatslieden zijn en wie de politieke ondernemers.

Overdreven? Wie had verleden week gedacht dat duizenden Nederlanders in het Midden-Oosten vast zouden zitten met drones boven hun hoofd? En dat de regering met de handen in het haar zit omdat ze met geen mogelijkheid zijn weg te halen.

Dit is het begin.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie aangeboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.