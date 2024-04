IS doodt ruim 700 Syriërs Actueel • 16-08-2014 • leestijd 2 minuten • bewaren

Honderden andere leden van Al-Shuaitat-stam zijn verdwenen ... Syrische oppositieleider roep VN op luchtbombardementen uit te voeren

In het oosten van Syrië hebben jihadisten van Islamitische Staat (IS) de afgelopen twee weken zeker 700 mensen geëxecuteerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

IS moordde zeker honderd strijders van de Al Shuaitat uit. Ze zijn in de ogen van de Islamitische Staat ‘ongelovigen’ die ‘geen rust, veiligheid, geld, eten, familie of echtgenotes’ verdienen. Het observatorium meldt dat alle strijders zijn onthoofd. Andere stamleden zijn gevangen genomen en daarna geëxecuteerd. De Syrische oppositiepartij de Nationale Gemeenteraad (SNC) heeft de VN opgeroepen net zoals in Irak luchtbombardementen uit te voeren om de IS-strijders te verjagen.

De stilte vanuit de internationale gemeenschap is ongelofelijk”, zegt de Syrische oppositieleider Hadi al-Bahra op een Turkse persconferentie. Hij beschuldigt de internationale gemeenschap van het hanteren van dubbelen standaarden. “Ze hebben geen enkel excuus om hun ogen te sluiten voor wat er in Syrie gebeurt. We hebben rapportages, documenten en video’s waarop te zien is dat IS deze misdaden tegen de menselijke dagelijks voltrekt.

Al Jazeera schrijft dat op de video’s te zien is hoe strijders van Al Shuaitat worden onthoofd. Op de beelden is te zien hoe mannen lachend en spottend geiten nadoen terwijl de executies zich voltrekken. Ook is te zien hoe gewonde strijders over de grond worden gesleept voordat ze worden omgebracht.

In juli bestormden leden van IS twee olievelden die in handen waren van Al Shuaitat. Onderhandelingen leidde tot niets. Shiaitat leiders weigerden een bondgenootschap aan te gaan met IS waarna een veldslag begon. Afgelopen zondag riep één van de Shuaitat leiders IS-jihadisten op zich tot hun God te keren en hun land te verlaten. Daarop escaleerde de toestand en volgde een bloedbad. Al Jazeera: Islamic State group ’executes 700’ in Syria