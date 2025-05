Is de nieuwe wereldorde een zegen voor internationale samenwerking op het gebied van belastingen? Vandaag • leestijd 5 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Pedro Abramovay Vice President of Programs bij de Open Society Foundations

De regering Trump heeft zich dramatisch teruggetrokken uit de internationale orde die de Verenigde Staten mede tot stand hebben gebracht. De regering heeft het klimaatakkoord van Parijs, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties verlaten. De financiering van de Wereldhandelsorganisatie en de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen werd opgeschort en de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen afgewezen . Er is afstand gedaan van de wettelijke verplichtingen onder het Vluchtelingenverdrag van 1951 en de VS herziet momenteel alle multilaterale organisaties waarvan ze lid zijn en alle internationale verdragen waarbij de VS partij is, om te bepalen of de steun moet worden ingetrokken.

Er wordt vaak aangenomen, en dat is begrijpelijk, dat “America First” de versplintering van een toch al wankelende multilaterale orde zal versnellen, een orde waarin de rechtsstaat ten onder zal gaan in de schaduw van machtige landen die hun invloedssferen nastreven. Maar zou deze ineenstorting ook nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor meer internationale samenwerking? De afwezigheid van de Verenigde Staten zou een van de grootste spelbrekers - zelfs onder vorige regeringen - van eerdere pogingen tot internationale samenwerking kunnen wegnemen en de weg vrijmaken voor meer ambitieuze en effectieve mondiale overeenkomsten. Natuurlijk zullen andere landen die de multilaterale onderhandelingen hebben verstoord waarschijnlijk blijven, maar er zijn waarschijnlijk een heleboel kwesties waarbij echte vooruitgang kan worden geboekt zonder de Verenigde Staten aan tafel.

De internationale fiscale agenda is hier een goed voorbeeld van.

Multinationals ontduiken momenteel belastingbetalingen van ten minste 240 miljard dollar per jaar , als het niet meer is, en miljonairs en miljardairs over de hele wereld worden vaak proportioneel minder belast dan de arbeidersklasse. Deze ongelijkheden worden verergerd door de globalisering van het financiële kapitaal, die het voor bedrijven en de zeer rijken gemakkelijker heeft gemaakt om belastingen te ontduiken door hun winsten naar belastingparadijzen te verplaatsen, waardoor staten de fiscale middelen kwijtraken die nodig zijn om te investeren in armoedebestrijding en openbare voorzieningen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) leidde de inspanningen, die in 2021 leidden tot een overeenkomst voor een wereldwijde minimum belasting voor bedrijven, een akkoord waar president Donald Trump zich enkele uren na zijn terugkeer in het Witte Huis uit terugtrok. Een belangrijke stap voorwaarts, maar het succes van de OESO was niettemin afgezwakt ten opzichte van de wensen van de Afrikaanse regeringen en regeringen van andere landen in het mondiale Zuiden door de weerstand van de rijke lidstaten van de OESO. Terwijl experts een wereldwijde minimumbelasting van 25 procent voorstelden, ging de OESO slechts akkoord met 15 procent, waarbij maar heel weinig van die inkomsten ten goede komen aan de landen die hun staatskas het hardst moeten vullen, omdat ook de verplichting om de belastingrechten tussen landen te verdelen, werd uitgehold ten gunste van landen die al rijk zijn.

Vorig jaar bij de Verenigde Naties heeft de meerderheid van de landen de parameters voor een nieuw wereldwijd belastingverdrag met een ambitieuzere aanpak goedgekeurd (hoewel de Verenigde Staten en andere landen met een hoog inkomen tegen stemden). De onderhandelingen gaan verder - hoewel opnieuw zonder de deelname van de Verenigde Staten - in de verwachting dat het verdrag eind 2027 klaar zal zijn. Parallelle inspanningen vinden plaats op nationaal niveau - bijvoorbeeld in Brazilië, waar de regering de inkomstenbelastingdruk wil verlagen van de lagere middenklasse en verschuiven naar de miljonairs.

Vorig jaar werd onder Braziliaans voorzitterschap van de G20 voor het eerst gediscussieerd over de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor miljardairs. De slotverklaring omvatte ook het idee om de superrijken te belasten. Hun rijkdom - vooral die in verband met Big Tech - wordt wereldwijd gegenereerd, maar ontsnapt aan belastingen omdat ze hun rijkdom offshore kunnen opslaan onder lagen van geheimhouding. Bovendien worden de bedrijven die ze bezitten minimaal belast door verouderde internationale regels die meer dan een eeuw geleden zijn ontwikkeld en die het vermogen van het mondiale Zuiden beperken om deze bedrijven en hun miljardairs effectief te belasten. Het voorgestelde belastingverdrag van de Verenigde Naties biedt ook een waardevolle mogelijkheid om belasting te heffen op digitale diensten, vooral die van Big Tech. Een robuuster belastingtarief voor de superrijken en wereldwijd gecoördineerde regels om transnationale technologieleveranciers te belasten en ervoor te zorgen dat in een land gegenereerde rijkdom in dat land belasting betaalt, zijn niet alleen fundamenteel voor het bereiken van wereldwijde belastingrechtvaardigheid, maar ook voor het verdedigen van de democratie.

Decennia van neoliberalisme hebben staten van binnenuit uitgehold, de publieke sector uitgehold en regeringen de fiscale ruimte ontnomen om te investeren in publieke infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Als mensen niet geloven dat hun democratieën het vermogen hebben om hun leven ten goede te veranderen, dan zal hun steun voor de democratie uiteindelijk instorten. Belastinghervormingen doen niet alleen de schatkist stijgen, maar versterken ook de capaciteit van een staat om invloed uit te oefenen op de sociale transformatie die essentieel is om de democratie in stand te houden.

Vooruitgang op het vlak van internationale belastinghervormingen kan ook een voorbode zijn van een meer democratische multilaterale orde, een die geleid wordt door het mondialeZuiden en tegemoet komt aan de behoeften van de meerderheid van de wereldbevolking.

Dit jaar is Zuid-Afrika voorzitter van de G20. Er werd gefluisterd dat de Verenigde Staten zich uit de groep zou terugtrekken, nog voordat de vijandigheid van de regering-Trump jegens Zuid-Afrika oplaaide.

Men zou kunnen aanvoeren dat zonder de Verenigde Staten de vooruitgang op het gebied van belastinghervorming irrelevant zou zijn - wat heeft een internationale belastingconventie voor zin zonder 's werelds grootste economie? Zou het niet leiden tot een race naar de bodem? Hoewel dit argument voor elke multilaterale overeenkomst zou kunnen gelden (of het nu gaat om arbeidsnormen of milieuregelgeving), moet worden opgemerkt dat er bijna 500 miljard dollar in belastinggeld jaarlijks verdwijnt naar belastingparadijzen - inclusief 177 miljard dollar die de grote belastingontduikers zelf verliezen. De onderhandelingen over een internationaal belastingverdrag hebben tot doel een meer inclusief en rechtvaardig kader voor belastingsamenwerking te creëren dat alle landen ten goede komt.

Een multilaterale aanpak van internationale belastinghervormingen is niet bedoeld om de Verenigde Staten tegen zich in het harnas te jagen en mag ook niet nadelig zijn voor de Amerikaanse economie, maar de onderhandelingen moeten doorgaan, zelfs als de Verenigde Staten niet aan tafel zitten.