Is de NAVO nog wel van deze tijd? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Nico schrijft over oorlog, dit is aflevering 45

Meestal baseer ik mijn stukje over oorlog en vrede op de actualiteit en wat ik zie, hoor en meemaak. Maar soms schieten mij ook allerlei, vaak onconventionele, gedachten te binnen.

Als ik waarneem hoe de geopolitiek tegenwoordig steeds verder om zich heen grijpt, dan denk ik: Waarom proberen we niet om Europa op termijn juist met Rusland uit te breiden als groot blok tussen Amerika en China? Een kwestie van wat de nieuwe denker der Nederlanden, David van Reybrouck, bij Eva Jinek ‘ver-denken’ noemde. En laten we de NAVO door een Europees leger vervangen.

De pacifist in mij twijfelt enorm als ik dit opschrijf. Ook besef ik goed hoeveel voorspelbare kritiek deze gedachten kunnen oproepen. Zo van: ‘Ben je gek geworden? Denk je nou heus dat Vladimir bereid is om een pact met de EU te sluiten? En dat we op dit moment zonder de Amerikaanse militaire inbreng kunnen?

Nee, ik ben niet gek geworden, wel soms enigszins prettig gestoord. Maar ik zie hoe Netanyahu gemaakte afspraken met nieuwe bombardementen aan zijn laars lapt en ik lees hoe Trump en Poetin het vredesoverleg laten uitmonden in de wens om tegen elkaar te gaan ijshockeyen. Wie is er nu eigenlijk gek, denk ik dan op mijn beurt. En Poetin leeft niet eeuwig.

Het bevalt mij zo goed om controversiële ideeën te bedenken dat ik daar nog even lekker mee door ga. In de roman ‘Tijdverdrijf’ (2022), die ik onder het pseudoniem Peter Wallmann heb geschreven, gaat het onder meer over een geweldloze verbanning van een omstreden wethouder naar een geheim eiland. Het ontbreekt hem aan niets, alleen is hij wel van zijn vrijheid beroofd. Zouden we iets dergelijks ook niet met autocraten die het te bont maken moeten doen?

En wat is de NAVO nog waard als Trump Europa in de steek laat en een handelsoorlog tegen ons begint, IJsland wil inlijven en met Poetin afspreekt dat Oekraïne geen lid van de NAVO mag worden? Wat als? De NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag (lees ik in de Volkskrant) wordt een enorm spektakel. Er komen 8500 bezoekers, de organisatiekosten bedragen zo’n 96 miljoen euro en er worden 27 duizend politiemensen en 10 duizend militairen ingezet. Ik hoor ook dat er grote demonstraties worden verwacht. Ik ga ook demonstreren. Of Trump komt is nog niet zeker. Misschien is het wel de laatste NAVO-top?

Mocht u mij op tegenstrijdigheden betrappen, weet dan dat ik mijn inconsequenties liefheb. De wereld staat er stijf van.

Meer over: navo , pacifisme , defensie , rusland , opinie