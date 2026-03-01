Is de aanval op Iran wel zo slecht? Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 224 keer bekeken • Bewaren

Is het kiezen tussen twee kwaden een goede oplossing? Voorbij het denken van anti- en sympathieën mogelijk wel. Wie zijn het meest gediend met welke nationale en internationale acties? Dat is een belangrijke vraag. Met een kijk op haalbaarheid en juridische toelaatbaarheid en ethisch handelen.

Iran is een land dat de wereld al decennia pijnigt, intern en extern. Voor 1979 stond het onder Mohammad Reza Pahlavi, de sjah van Perzië. Een autocratische monarchie: oppositie werd onderdrukt, alle verkiezingen geregisseerd, de macht geconcentreerd. Economische modernisering verhulde slechts het ontbreken van democratie. Iran was geen vrije republiek; vrijheid was een duur luxeproduct, alleen beschikbaar als de sjah het toestond voor zijn trouwe volgelingen

De revolutie van 1979 bracht ook geen democratie. Ruhollah Khomeini vestigde - met hulp van het Westen - een garde-theocratie waarin geestelijken absolute macht kregen. Dissidenten verdwenen in gevangenissen, journalisten worden monddood gemaakt en vrouwen leven onder religieuze dwang. Verkiezingen zijn geregisseerde schijnvertoningen; de oppositie wordt systematisch geëlimineerd. Iran presenteert zich als republiek, maar wie erin trapt, heeft veertig jaar geschiedenis gemist.

Een regime dat zijn bevolking en buren terroriseert

Het gevaar van Iran beperkt zich niet tot binnenlandse onderdrukking. De Islamitische Revolutionaire Garde fungeert als een staat binnen de staat en ondersteunt proxies in Libanon, Irak, Syrië en Palestina. Het netwerk destabiliseert de regio, straft staten die zich aan Iran’s invloed onttrekken en projecteert macht alsof het een grootmacht is. Een statenapparaat dat zijn eigen burgers onderdrukt, is altijd bereid datzelfde geweld extern in te zetten. Meedogenloos.

Het nucleaire programma maakt de dreiging nog meer urgent. Diplomatie en sancties hebben het tempo vertraagd, maar niet gestopt. Iran verrijkt uranium, verfijnt raketten en uit nog steeds openlijk vijandige intenties richting Israël en het Westen. Een nucleair Iran is geen defensief schild; het is een agressief bewapend regime dat zijn ideologie wil exporteren. Wie nog denkt dat praten het probleem oplost, kan het best een geschiedenisboek openslaan of naar een sprookjesfilm kijken.

Binnenlands blijft het regime kwetsbaar

De protesten na de Mahsa Amini-moord in 2022 laaiden eind 2025 opnieuw op, verspreid over tientallen steden, tegen economische stagnatie, tekorten en repressie. De reactie was zeer bruut en stilistisch dodelijk: gewelddadige interventies tegen demonstranten, massale arrestaties, grootschalige internetstoringen en lijkenzakken.

Mensenrechtenorganisaties melden tienduizenden doden, waaronder ongewapende burgers en kinderen. In sommige steden werden honderden tot duizenden mensen neergeschoten. Doodstraffen en willekeurige detenties volgden op elke vorm van protest. Het is bijna knap hoe systematisch het regime zijn eigen bevolking terroriseert. De goddelijke interne loyaliteitstest die iedere menselijke ethische norm tart.

Het volk als veranderkracht: een te gemakkelijk verhaal

Het is te eenvoudig om te veronderstellen dat het volk zelf regimes omver moet werpen. Het idee van een homogeen Iraans 'volk' is trouwens een illusie; binnen Iran bestaan uiteenlopende etnische, religieuze en sociale groepen met vaak conflicterende belangen.

Historisch gezien gaat verandering ook niet dikwijls primair uit van massa’s burgers, maar van elites: oligarchen, legerleiding en andere machthebbers. Revoluties ontstaan wanneer deze machten kiezen voor verandering of interne rivaliteit escaleren. Dat betekent dat de hoop op een spontane volksopstand vaak naïef is en dat externe druk of ondersteuning vaak een groter effect heeft dan het wachten op interne zelfcorrectie.

Soevereiniteit onder druk

Het idee van soevereiniteit is complex wanneer een bevolking wordt onderdrukt. Heeft Iran werkelijk soevereiniteit als journalisten, vrouwen, minderheden en politieke tegenstanders systematisch worden gecensureerd en opgesloten? De situatie lijkt sterk op Afghanistan onder de Taliban: de staat bestaat op papier, maar burgers leven onder een regime dat hun rechten negeert en hun levens structureel beperkt. Soevereiniteit zonder vrijheid is een lege huls, een papieren wolk, en dat geldt evenzeer voor Iran als voor andere repressieve staten.

Militaire interventies en opstanden: complex en dubbelzinnig

Leiden militaire oplossingen en opstanden daadwerkelijk tot verbeteringen? Het antwoord is zowel ja als nee. De geschiedenis biedt talrijke voorbeelden waarin externe interventies of binnenlandse opstanden succes maar niet minder vaak chaos veroorzaakten.

De Arabische Lente illustreert dat revoluties vaak niet de beloofde democratie opleveren; landen als Libië en Syrië raakten verstrikt in burgeroorlog. De interventie van de VS en bondgenoten in Irak leidde tot jarenlange instabiliteit, sektarisch geweld en uiteindelijk het ontstaan van nieuwe extremistische groepen. In Afghanistan keerde een deel van de fundamentalisten terug naar de macht en vervolgde de bevolking met extreme onderdrukking. Militair ingrijpen is nooit een garantie voor democratie of stabiliteit.

De valkuil van afzijdigheid

Is aan de zijlijn staan een optie? Sancties treffen in praktijk vaak mensen en dieren, niet de machthebbers, en diplomatie heeft een beperkte invloed als regimes steun krijgen van andere supermachten of sancties omzeilen, zoals Noord-Korea aantoont. Afzijdigheid kan soms een strategisch excuus lijken, maar laat regimes ongemoeid en normaliseert hun wreedheid. Stilzitten is een optie alleen als politici bereid zijn de gevolgen te accepteren van een permanent dreigende nucleaire macht en/of voortdurende onderdrukking.

Luchtoorlog en interventie: risico’s en beperkingen

Kan een luchtoorlog het regime van de ayatollahs en de Islamitische Revolutionaire Garde daadwerkelijk breken? Alles is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk is dit niet waarschijnlijk. Effectieve regimewissel vereist vrijwel altijd grondinterventie, die enorme aantallen slachtoffers veroorzaakt en waarvan de uitkomst onzeker is. Historici, politicologen en militaire strategen kunnen geen voorspelbare resultaten garanderen. Zelfs met maximale inzet blijft het risico groot dat een conflict verergert en burgers het zwaarst lijden.

Veiligheid versus agressie

Is ingrijpen een daad van agressie door de Verenigde Staten of andere Westerse machten? Niet noodzakelijk. Vanuit het perspectief van veiligheidsdenken en bevrijdingsdenken kan preventieve actie worden gezien als bescherming tegen ideologische expansie en terreurdreiging. Het is een ethisch dilemma: actie kan leiden tot schade, maar passiviteit kan structurele bedreigingen legitimeren. Zo kan onderdrukking toch weer zegevieren.

Het wrange contrast kan nauwelijks worden genegeerd: de Verenigde Staten, onder een leider die het land steeds meer naar een illiberale democratie lijkt te sturen, profileert zich als veldheer van de vrijheid. Het roept de vraag op of de VS zelf nog wel een echte democratie is, en toch kan men het kwaad niet laten escaleren. Iran, Afghanistan en Noord-Korea martelen hun bevolking systematisch en ontzeggen vrijheid permanent; er is geen kans op interne verandering.

Ja, China en Rusland zijn eveneens repressieve staten, maar het debat gaat ook over het voorkomen van een nucleaire ramp en het benutten van de beperkte mogelijkheden die er zijn om verdere escalatie te vermijden. Soms betekent verdedigen van vrijheid handelen vanuit een imperfect systeem, omdat het alternatief—het toelaten van totale onderdrukking en ideologische expansie - is nog erger.

De harde realiteit en internationale verantwoordelijkheid

Iran symboliseert de botsing tussen een gesloten, ideologisch gedreven theocratie en open, democratische waarden. Soms vereist het verdedigen van vrijheid en stabiliteit keuzes die ongemakkelijk zijn en ethisch wringen.

Cynisch genoeg is dat de harde realiteit: in een wereld vol ideologische fanatici is het minst slechte alternatief zelden comfortabel. Iran laat zien dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat een ideologisch regime een samenleving kan onderwerpen en een hele regio kan destabiliseren. De keuze is geen theoretische morele oefening: afwachten betekent de opmars van een nucleair bewapend theocratisch systeem tolereren; handelen vereist moed, precisie en het dragen van ethische last.