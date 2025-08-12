Is dat de nieuwe norm: lijsttrekkersdebat gaat niet door omdat een grote rechtserik afzegt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 532 keer bekeken • bewaren

Wij moeten ervoor oppassen met zijn allen in dit opgewarmde kikkerlandje dat wij niet een nieuwe norm stellen: als rechtse lijsttrekkers weigeren aan een publiek debat deel te nemen gaat het niet door vanwege de te linkse inslag.

Dat kán het gevolg zijn van het besluit een dergelijk debat op Lowlands te schrappen omdat Dilan Yesilgöz niet wil komen. Organisator Alex Klusman, eigenaar van het bedrijf BKB, vindt dat het anders allemaal zo links wordt. Hij had nog geprobeerd de schrik van Capelle, Joost Eerdmans, in haar plaats te stellen maar ook die gaf niet thuis.

Als omroepen, kranten of congresorganisatoren lijsttrekkers inviteren voor een debat, krijgen zij met hun spin doctors te maken, die allerlei eisen stellen: dit mag niet. Dat moet juist wel. Enzovoorts. De organisatoren zelf verkeren tegelijkertijd in de overtuiging dat het Nederlandse publiek dom is en afgeleid wil worden. Daarom proberen ze het allemaal speels en vrolijk te houden. Daardoor krijgt de poseur met vooraf door de eigen spin doctors aangereikte bon mots en one liners ruim baan terwijl de bedachtzame politicus met een echt betoog wordt afgekapt en afgebekt.

Debatten tussen lijsttrekkers leren kiezers dan ook weinig over de vakbekwaamheid van de kandidaten of over de inhoud van hun hersenpan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de puinhoop die Wilders ervan maakte terwijl hij toch als overwinnaar uit de debatten was gekomen waarin hij zijn bekende praatjes had gemaakt.

En nou wordt het helemáál afgeblazen als het rechtse geluid niet luid genoeg klinkt. Dat komt door een tweede misvatting bij organisatoren en zeker bij Alex Klusman, die op zijn site voorgeeft van de PvdA te zijn: rechtse politici zijn authentiek en zij spreken de taal van het volk. Als je de vox populi - de twee woorden Latijn die ze kennen - alle ruimte wil geven, houd je microfoon dan onder de neus van rechtse populisten. En als je straatinterviews gaat doen, selecteer dan juist de rechtse schreeuwers. Zo open je het hart van Nederland.

Dit is allemaal gruwelijk. Organiseer toch die debatten op je eigen voorwaarden en als dan politici niet wensen te verschijnen. Even goeie vrienden. Dan maar zonder jou. Dat het op Lowlands te links zou worden, is immers niet de schuld van Klusman maar van Dilan Yesilgöz. Zij creëert door haar afwezigheid de Frans Timmermans show. Vroeger zeiden ze het in de bioscoop ook als je terugkwam van de WC: opstaan plaats vergaan.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

