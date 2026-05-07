Is Clare´s Law een stap vooruit of juist een nieuwe beweging naar de snuffelmaatschappij? Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 1183 keer bekeken • Bewaren

Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) wil samen met een aantal collega's proberen om ook bij ons een versie in te voeren van de Britse Clare´s Law. Ingrid Coenradi was daar ook al in geïnteresseerd toen zij nog staatssecretaris was. In het Verenigd Koninkrijk kun je bij de politie navraag doen naar een (eventueel) gewelddadig verleden van een (potentiële) partner. Dit om femicide tegen te gaan. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

In het debat gaat het steeds over vrouwen die navraag doen naar mannen. Een blik op de oorspronkelijke Britse wet leert dat daarin de woorden man en woman niet voorkomen. Het gaat steeds over partners. Ook mannen kunnen navraag doen. Dat is een belangrijk recht want mannenmishandeling mag dan een taboe zijn, het komt wel degelijk voor en met grotere regelmaat dan je zou denken. Bovendien hoort de wet ook te gelden voor homoseksuele koppels van beiderlei kunne.

De Britse politie verstrekt geen details maar deelt slechts mee of er in het verleden gewelddadige incidenten zijn geweest. Niet alleen de direct betrokkene mag navraag doen. Ook bezorgde ouders of buren hebben dat recht. Dit omdat potentiële slachtoffers zelf niet naar de politie zouden durven stappen.

Goed. En dan weet je het. Laat je het bij het verbreken van het contact, met iemand die ooit binnenshuisterrorist is geweest? Van de precieze toedrachten word je niet op de hoogte gesteld maar er wappert nu een grote rode vlag. Moet je die informatie niet in je vriendenkring delen, op de buurtapp zetten en op je Facebookpagina? Of zou dat in een Nederlandse versie van Clare's Law moeten worden verboden omdat je er iemand helemaal mee kapot kunt maken? Vooral omdat de verstrekte informatie zo vaag blijft dat iedereen voor zich zelf kan invullen waaruit de mishandelingen uit het verleden wel zouden hebben bestaan. En reken maar dat dit zal gebeuren. Zeker buren en familieleden zullen de sterke neiging vertonen de informatie van de politie verder te verspreiden.

Zo wordt in de volgende stap gezet richting de snuffelmaatschappij. Op dezelfde dag dat het debat over femicide en Clare´s Law een nieuwe impuls kreeg, maakte NPO1 bekend dat de overheid nog steeds met behulp van algoritmes mensen als verdachte aanmerkt op grond van hun woonadres of hun afkomst. Kun je met zulke algoritmes ook mensen aanmerken als meer dan anderen geneigd tot huiselijk geweld en partneronderdrukking? En zou iemand als Ingrid Coenradi, door de verrechtsing van ons land een nieuwe periode krijgen op de kussens van de macht, daar niet voor voelen?

Clare´s Law dient met omzichtigheid te worden benaderd.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie wordt geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: IJsstelstein, Loosdrecht, incidenten of het begin van iets veel ergers?