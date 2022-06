Is boeren uitkopen écht de enige optie? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

"No farmers, no food". Kilometers tractoren hier op de A12. Het stikstofbeleid en dit protest is het voorspelbare gevolg van het decennialang negeren van maatschappelijke kosten van voornamelijk veeteelt. De Natura 2000-wet waar men nu tegenaan loopt, is er bijvoorbeeld al 7 jaar..

Nu is het biodiversiteitsverlies, straks is het watervervuiling. Wanneer gaan we dit eens samen bij de kern aanpakken?

Hardwerkende ondernemers en hun families en medewerkers krijgen nu het deksel op de neus. Verschrikkelijk voor al die mensen die hun droom uiteen zien spatten. En pijnlijk dat de Quote 500-bedrijven als de Van Drie Groep en hun machtige lobbyorganisaties, het zover hebben laten komen. Zíj zaten aan tafel, hebben gegokt op afstel en huilen nu krokodillentranen.

Toch is de vraag of het écht de enige optie is om boeren uit te kopen; dit is heel kil beleid. Is er echt geen duurzamer, ondernemender perspectief voor natuur, klimaat, mens en diervriendelijk voedsel en samenleven? Beleid dat ook niet zo peperduur is? Hoe ziet ons voedsel eruit zonder maatschappelijke kosten, waar iedereen in de keten eerlijk aan verdient? Hoe kan een boerenbedrijf hier snel naartoe groeien? Is híer geen financiering voor?

Om dit te beantwoorden, is allereerst een gemeenschappelijke taal nodig om maatschappelijke kosten vast te stellen. Wat is de natuur die nodig is? Wat is er van boeren nodig om dit te beschermen? En: hoeveel kost dit? Met deze informatie kunnen boeren dan natuurinclusíef ondernemen; met een rijk bodemleven, trekvogels, drinkbaar water. Natuurbescherming kan hiermee onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

Dit moet geen taal zijn die bedacht wordt in de torens van academici of overheidsinstanties, maar een open source-taal van iedereen, die iedereen kan spreken. Vervolgens kunnen we met elkaar werken aan een gemeenschappelijke agenda om de maatschappelijke kosten terug te brengen.

Biodiversiteit, klimaat, water, onderbetaling; dit zijn allemaal onderwerpen waarvoor we dit proces moeten doorlopen. Anders is het wachten op het volgende protest.

De taal van echte prijzen doet hiervoor een aanzet; supermarktondernemer Maarten Rijninks vertelde hier gisteren over op Radio 1. Boeren krijgen een eerlijker prijs voor een duurzamer product, met een echte prijs.

Hoe kunnen we deze beweging verder verbeteren en opschalen? Dinsdag 28 juni om 20.00 organiseert Pakhuis de Zwijger een event over 'De echte prijs van voedsel'. De zaal is al bomvol, maar we kunnen nog wat stoelen bijplaatsen. Dus geef je op als je dit nog niet gedaan hebt.

