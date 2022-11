Iran treedt hard en dodelijk op tegen demonstranten, maar roep om vrijheid wordt luider en luider

In Iran zijn woensdag zeker vijftien mensen gedood , waaronder een jongen van 9 jaar oud. De slachtoffers vielen op meerdere plekken in het land toen de veiligheidsdienst hard optrad tegen protesten tegen het Iraanse regime en de onderdrukking van vrouwen. Onder de doden zouden behalve demonstranten ook enkele leden van de veiligheidsdienst zijn.

Ondanks het genadeloos harde optreden van de staat, lukt het Iran niet om de protesten de kop in te drukken. In plaats daarvan lijkt het de woede onder burgers juist te voeden. Op sociale media verschenen woensdag beelden van veiligheidstroepen die op een metrostation in Teheren het vuur openden op vrouwen die de verplichte hoofddoek weigerden te dragen. Ook is te zien hoe in de treinstellen vrouwen werden geslagen. Op de achtergrond is te horen hoe mensen “vrijheid, vrijheid” scanderen.