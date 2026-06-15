Iran tekent akkoord met VS ondanks Israëlisch geweld, inhoud nog onduidelijk Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • Bewaren

Iran en de VS hebben een akkoord bereikt om het militair geweld met onmiddellijke ingang te stoppen en de Straat van Hormuz te heropenen voor het scheepvaartverkeer. Dat laatste moet vrijdag gebeuren als het akkoord daadwerkelijk getekend is. Ook in Libanon wordt het wapengeweld gestaakt, verklaart Iran. Israëlisch oorlogsgeweld dreigde nog even roet in het eten te gooien omdat Netanyahu zich tot ergernis van Trump niets aantrok van de pogingen tot een akkoord te komen.

Iran bevestigde zondag het akkoord, dat eerder door Pakistan was gemeld. NRC schrijft:

„Vanavond zal een onmiddellijk en permanent einde worden aangekondigd aan de oorlog en militaire operaties op verschillende fronten, waaronder Libanon”, zei de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi op de Iraanse staatstelevisie. Gharibabadi benadrukt echter „dat we de vijand niet moeten vertrouwen” en dat Iran bijft monitoren of de VS zich aan hun in de overeenkomst vastgelegde afspraken houdt, zoals het opheffen van de zeeblokkade rond de Straat van Hormuz.

Het is onduidelijk wat het akkoord precies behelst. Afspraken over bijvoorbeeld de nucleaire ambities van Iran zouden in een later stadium uitonderhandeld worden. Daarvoor staan 60 dagen gepland, volgens experts een veel te korte periode. Wel worden er bevroren tegoeden van Iran vrijgegeven en mag het land weer olie gaan verkopen. De Amerikanen ontkennen overigens dat de tegoeden vrijgegeven gaan worden.

De Europese Unie is vooral verheugd dat de Straat van Hormuz weer geopend wordt. Die aankondiging heeft ook meteen effect op de prijzen van de fossiele energie, die daalden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) spreekt tegenover het ANP van "een hoopvolle stap richting een duurzame oplossing (...) Laten we hopen dat de stabiliteit en de rust in de regio snel terugkeert". Berendsen is in Luxemnurg om de situatie te bespreken met EU-collega's. Hij stelt dat Nederland zoals eerder aangekondigd klaar is om deel te nemen aan een militiare missie om de Straat van Hormuz te beveiligen maar houdt een slag om de arm omdat nog niet bekend is wat er eigenlijk is afgesproken tussen Washington en Teheran: "We moeten natuurlijk eerst kijken wat de inhoud van de deal is. Het duurt nog een aantal dagen voordat daar zicht op is."