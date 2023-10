Iran sluit journalisten jarenlang op na berichten over staatsmoord op Mahsa Amini

Iran beschuldigt de twee journalisten ervan samen te spannen met de Verenigde Staten en van het verspreidden van zogenaamde "propaganda tegen de Islamitische Republiek". De twee werden al ruim een jaar vastgehouden nadat ze als een van de eersten berichtten over de staatsmoord op Amini. Eerder deze week werd ook Amini's advocaat al veroordeeld tot een jaar cel, eveneens voor het "verspreiden van propaganda tegen de staat" en vanwege het spreken over de zaak tegen buitenlandse en nationale media.

Inmiddels is er een vergelijkbaar incident rond een tienermeisje dat de regels over het dragen van de hoofddoek zou hebben overtreden. De 16-jarige Armita Geravand is hersendood verklaard, melden Iraanse staatsmedia. Ze raakte eerder deze maand in coma na te zijn mishandeld door de zedenpolitie.