Iran meldt drone-aanval op wapendepots

Op social media verschenen zaterdagnacht beelden van een luchtaanval in Isfahan , in het noorden van Iran. Volgens het Iraanse minister van Defensie was er sprake van een aanval met drones op munitiedepots. Drie drones zijn neergehaald, aldus de autoriteiten. Er zou slechts geringe schade zijn toegebracht.

Het is onduidelijk door wie de aanval is uitgevoerd. De New York Times meldt dat in kringen van de Revolutionaire Garde de beschuldigende vinger richting Israël wordt gewezen. Dat land voerde al eerder aanvallen uit op Iran, onder meer vanwege de ontwikkeling van nucleaire faciliteiten. Een andere mogelijke reden is de Iraanse steun aan bijvoorbeeld Hamas. In Israël is kortgeleden de meest extreemrechtse regering uit de geschiedenis van het land aangetreden.