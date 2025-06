Iran maakt slachtoffers in Israëlische steden, Israël dreigt met bombardement op Teheran Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

Bij een nieuwe Iraanse tegenaanval op Israël zijn in de buurt van Tel Aviv zeker vijf mensen om het leven gekomen. In de nacht van zondag op maandag werden behalve in Tel Aviv ook in Jeruzalem en Haifa explosies gemeld. In totaal raakten bijna honderd mensen gewond, van wie een aantal ernstig.

De Iraanse raketaanval volgde op nieuwe bombardementen van Israël op Iran. Daarbij werd volgens het Israëlische leger (IDF) het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geraakt en het hoofdkwartier van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps dat in veel Westerse landen op de terreurlijst staat. Bij die laatste aanval zou een hooggeplaatste leider, generaal Mohammed Kazemi, zijn gedood. In Haifa werd een elektriciteitscentrale getroffen. In Jeruzalem raakte de Amerikaanse ambassade “licht beschadigd”.

Zondagavond berichtten Amerikaanse media dat Israël er ook op uit zou zijn om ayatollah Khamenei te doden, Irans hoogste geestelijk leider. De Amerikaanse president Donald Trump werd vooraf ingelicht en die zou er zijn veto over hebben uitgesproken. De Israëlische premier Netanyahu wilde desgevraagd niet reageren op het plan, maar zei wel dat Khamenei uitschakelen iets is dat “Israël zou moeten doen”.

De oorlog die Israël afgelopen week startte tegen Iran, is voorlopig nog niet voorbij. Na de laatste Iraanse tegenaanval heeft de Israëlische defensieminister Israel Katz gezegd dat de Iraanse hoofdstad aan de beurt is. "De inwoners van Teheran zullen de prijs betalen, en weldra", schreef Katz op X.

Raketinslagen in Israël zelf zijn zeldzaam dankzij de Iron Dome, het beruchte luchtverdedigingssysteem. Desondanks lukte het Iran om doelen te treffen op meerdere plekken in Israël. De Volkskrant schrijft daarover:

Iran beweert dat het flatgebouw in Bat Yam is geraakt met zijn nieuwe ‘Haj Bassem’-raket: een ballistische raket die bestuurbaar is en daardoor de luchtverdediging makkelijker zou kunnen omzeilen. Iran onthulde deze nieuwe raket in mei.

Een andere verklaring is dat de wereldberoemde Israëlische luchtverdediging weliswaar nog altijd werkt, maar simpelweg wordt overspoeld door de enorme hoeveelheid raketten. De systemen kunnen de Iraanse aanvalsgolven niet aan.

Bij de Iraanse tegenaanval van zondag werden zeker tweehonderd raketten op Israël afgevuurd.