Iran lanceert raketten richting Israël uit wraak voor dood leiders Hamas en Hezbollah Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1184 keer bekeken • bewaren

Vanuit Iran zijn raketten op Israël afgevuurd. In het zuiden en midden van Israël is het luchtalarm te horen om te waarschuwen voor de aanval. In Jeruzalem zijn explosies te horen, maar onduidelijk is of het daarbij gaat om de Iraanse aanval.

Volgens de Israëlische strijdkrachten gaat het om ballistische raketten. Israëlische media melden dat meer dan 100 raketten zijn gelanceerd. Iran zelf spreekt van tientallen raketten uit vergelding voor de dood van Hamas-leider Ismail Haniyeh, die bij een Israëlische aanslag in Teheran werd gedood en voor de dood van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah en Abbas Nilforoushan. Die laatste was generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde. Hij werd samen met Nasrallah in Beiroet gedood door een Israëlische aanslag.

De Verenigde Staten waarschuwden de afgelopen uren al voor een mogelijk aanstaande Iraanse aanval. In bijna heel Israël zijn burgers opgeroepen de schuilkelders op te zoeken. Het is nog maar de vraag in hoeverre de Iraanse raketten door de beruchte Iron Dome komen, het Israëlische luchtverdedigingssysteem. Experts geloven dan ook dat de aanval vooral bedoeld is om Iran niet zwak te laten lijken door de dood van zijn bondgenoten niet te wreken. In april van dit jaar vuurde Iran ook al zo'n 300 raketten en drones af op Israël. Die werden bijna allemaal uit de lucht geschoten. Die aanval vond plaats kort na de moord op Haniyeh.