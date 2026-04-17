Iran laat schepen door Straat van Hormuz, Trump houdt Amerikaanse blokkade vol

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft bekendgemaakt dat de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. De openstelling geldt zolang het staakt-het-vuren van kracht is, stelt de bewindspersoon. Het is volgens NRC onduidelijk of hij doelt op het donderdagavond bereikte bestand in Libanon of het tweeweekse staakt-het-vuren tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran, dat voorlopig loopt tot 22 april.

Schepen die door de zeestraat varen dienen dat volgens de Iraanse buitenlandminister te doen via „de gecoördineerde route zoals reeds aangekondigd door de Organisaties voor Havens en Maritieme Zaken van de Islamitische Republiek Iran”. Dit is vermoedelijk de route die eerder tijdens de oorlog door Iran was uitgestippeld voor het handjevol schepen dat – waarschijnlijk na het betalen van tol – toch de Straat van Hormuz mocht passeren. Deze route voert dicht langs de Iraanse kust en rond het eiland Larak, daarmee zou worden voorkomen dat schepen op Iraanse mijnen varen, aldus het Iraanse staatsmedium Tasnim vorige week. Ook is het daardoor voor Iraniërs makkelijker de schepen in de gaten te houden.

De Amerikaanse president Trump, die de illegale oorlog tegen Iran is begonnen, blijft echter vasthouden aan de eigen blokkade van de belangrijke zeestraat. De NOS meldt:

De Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens en kustplaatsen blijft "volledig" van kracht totdat er een deal is tussen de VS en Iran, zegt de Amerikaanse president. De blokkade ging maandag in en de marine van de VS beweert de volledige controle te hebben over het scheepsverkeer in de Straat van Hormuz. Centcom, het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger, zegt dat er in de Golf van Oman en de Arabische Zee twaalf oorlogsschepen en ruim 10.000 manschappen aanwezig zijn.

De verklaring van Trump is opmerkelijk omdat hij zich eerst als een kleuter zo gelukkig toonde met de heropening van de zeestraat. Sinds hij de oorlog tegen Iran begon, is de wereldeconomie ernstig ontregeld en wordt een wereldwijde recessie gevreesd. Deskundigen hadden Trump gewaarschuwd voor die gevolgen maar de president is zoals bekend resistent voor feitelijke informatie en regeert liever met zijn onderbuik.

Trump heeft ook via zijn sociale media laten weten dat hij Israël heeft opgedragen het bombarderen van Libanon te staken. Netanyahu heeft een pauze ingelast maar heeft ook verklaard dat hij het oorlogsgeweld ter zijner tijd wil hervatten, meldt The Guardian.

Kortom: de puinzooi continues.