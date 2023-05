Iran kaapt Britse olietanker in Straat van Hormuz • Nieuws • 19-07-2019 • leestijd 2 minuten • bewaren

Update 21.15 uur: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een tweede olietanker gekaapt. Het gaat om het schip de Names Mesdar dat onder Liberiaanse vlag vaart, maar een Britse bemanning heeft. Het schip maakte tijdens een doorvaart door de Straat van Hormuz plotseling een scherpe bocht om vervolgens noordwaarts richting het Iraanse eiland Qeshm te varen.

Eerder: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een Britse olietanker in beslag genomen. Dat meldt De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een Britse olietanker in beslag genomen. Dat meldt The Guardian . Het schip de Stena Impero zou na een plotselinge koerswijziging Iraanse territoriale wateren zijn binnengevaren. Volgens de reder werd het schip tijdens een doorgaan door de Straat van Hormuz in internationale wateren benaderd door ‘ongeïdentificeerde kleine vaartuigen en een helikopter’.

In een verklaring zegt de reder ook dat er momenteel geen contact is met het schip dat zich noordwaarts richting Iran begeeft. Het Britse ministerie van Defensie laat weten met urgentie te onderzoeken wat er met het schip dat onderweg was naar Saoedi-Arabië aan de hand is. Aan de hand van het volgsysteem van het schip is te zien dat het onderweg is naar het Iraanse eiland Qeshm, waar een grote basis van de Revolutionaire Garde gelegen is.

Die Revolutionaire Garde heeft inmiddels een verklaring vrijgegeven waarin ze zeggen de Stena Impero in beslag te hebben genomen omdat het schip illegaal Iraanse wateren is binnengevaren. Het incident komt een dag nadat de autoriteiten op Gibraltar hebben laten weten een Iraanse tanker aan de ketting te houden. Dat schip werd onlangs door de Britse marine in beslag genomen op verdenking van het illegaal verschepen van olie naar Syrië, iets dat in strijd is met het EU-embargo. Volgens Iran hebben de Britten zich daarmee schuldig gemaakt aan piraterij.

Op 10 juli greep het Britse marineschip de HMS Montrose in toen drie Iraanse vaartuigen al probeerden een Britse tanker Iraanse wateren in te sturen. Ook dat leek een reactie te zijn op de inbeslagname van de Iraanse tanker, zes dagen daarvoor.

Spanningen rond Iran lopen in hoog tempo op. Nadat de Amerikaanse regering-Trump het atoomakkoord met Iran eenzijdig opzegde, heeft Iran zijn kernprogramma weer opgestart. Vorige maand schoot Iran een Amerikaanse drone uit de lucht die boven Iraanse wateren zou hebben gevlogen, de Amerikanen ontkennen dat. Eerder deze week haalden de Amerikanen op hun beurt een Iraanse drone uit de lucht.