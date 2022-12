Iran gaat vervloekte religieuze politie opheffen

De Iraanse procureur-generaal Mohammed Montaseri heeft verklaard dat de beruchte zedenpolitie, die toeziet op naleving van religieuze voorschriften in de islamitische staat, wordt opgeheven. Dat wordt gemeld door verschillende media. Iraanse burgers protesteren al weken tegen de gehate politie - en de rest van het regime - nadat in september een jonge vrouw stief bij haar gewelddadige arrestatie. Mahsa Amini (22) werd aangepakt door de agenten omdat haar hoofddoek niet volledig haar lokken bedekte.

“De zedenpolitie is ontbonden, maar de justitie zal zich blijven bezighouden met deze sociale uitdaging”, vertelde Montaseri zondag. Er zijn voorlopig nog geen verdere details over de omstandigheden en de uitvoering van de ontbinding. De zedenpolitie werd opgericht door de ultraconservatieve ex-president Mahmoed Ahmadinejad om “de cultuur van het fatsoen en de hijab te verspreiden”. De eerste patrouilles werden uitgevoerd in 2006. De zedenpolitie zorgden dat alle Iraanse burgers de strenge regels opvolgden. Vooral vrouwen werden hard aangepakt als ze in het openbaar zonder hoofddoek verschenen.