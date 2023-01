Iran executeert Brits-Iraanse oud-politicus

Afgelopen donderdag maakte het Iraanse regime een duidelijk bewerkte video openbaar waarop te zien zou zijn dat Akbari een rol gespeeld heeft bij de moord op een Iraanse wetenschapper in 2020. In de video zegt Akbari dat een Britse geheim agent hem om informatie over de wetenschapper vroeg. Een dag eerder deelde de BBC een geluidsopname van Akbari waarop hij zegt in tien maanden tijd ruim 3500 uur gemarteld te zijn en zo gedwongen is een bekentenis af te leggen.