De recente protesten in Iran worden internationaal vaak gepresenteerd als een voorbode van regimeverandering. Die lezing is te simplistisch. Een zorgvuldige analyse laat zien dat de protesten voortkomen uit reële binnenlandse problemen, maar zich tegelijk afspelen binnen een context van concurrerende mediaframes, geopolitieke belangen en buitenlandse inmenging. Een genuanceerde benadering vereist daarom dat ook niet-westerse en regionale berichtgeving serieus wordt meegenomen.

Structurele oorzaken: economie, droogte en sancties

Iran kampt met diepgewortelde structurele problemen. Langdurige droogte heeft grote delen van het land economisch ontwricht, vooral in landbouw- en plattelandsregio’s. Tegelijkertijd hebben internationale sancties een verstikkend effect op handel, koopkracht en investeringen. Deze sancties treffen niet primair de politieke elite, maar juist winkeliers, de middenklasse en lagere inkomensgroepen.

Dat de protesten begonnen bij winkeliers is daarom geen toeval. De middenklasse vormt de ruggengraat van elke economie: als zij structureel wegvalt, volgt economische erosie. Inmiddels heeft ook de onderklasse haar bestaansgrens bereikt.

Corruptie: erkend probleem, onvolledig aangepakt

Een belangrijk intern pijnpunt blijft corruptie. De Iraanse staat heeft de afgelopen jaren aantoonbaar corrupte functionarissen vervolgd en gestraft, maar het onderliggende systeem is niet fundamenteel hervormd. Dat voedt terugkerende protestgolven, die zich ongeveer elke twee jaar manifesteren. Deze cyclische onrust wijst niet op acute instorting, maar op structurele spanningen binnen het systeem.

Omvang en karakter van de protesten: verspreid, niet massaler

Waar veel westerse media spreken over een escalerende massabeweging, benadrukken verschillende Midden-Oosterse en niet-westerse media dat de huidige protesten niet massaler zijn dan eerdere golven, maar wel geografisch breder verspreid. Dat vergroot de zichtbaarheid en symbolische impact, zonder dat sprake is van een fundamenteel grotere mobilisatie.

Tegelijk ontbreekt een nationaal oppositieleiderschap of een samenhangend alternatief politiek project. Slogans voor herstel van de monarchie vinden vooral weerklank op sociale media, maar hebben geen aantoonbare brede maatschappelijke basis.

Verwachtingen rond het Westen: wanhoop zonder politiek project

De protesten laten geen eenduidige visie zien op de internationale positionering van Iran. Binnen delen van de protestbeweging leeft de overtuiging dat herstel van de relatie met de Verenigde Staten economische verlichting zou kunnen brengen; een verwachting die eerder voortkomt uit maatschappelijke wanhoop dan uit een uitgewerkt politiek project.

Deze gedachtegang is begrijpelijk gezien de zware impact van sancties, maar gaat voorbij aan het feit dat Amerikaanse beleidskeuzes primair worden gedreven door strategische belangen. Normalisering functioneert hier minder als concreet beleidsvoorstel dan als symbool van uitputting en verlangen naar ademruimte.

Geweld en de controversiële rol van de Mujahedin-e Khalq

Een centraal punt van controverse betreft het geweld rond protesten. Westerse berichtgeving legt de nadruk op staatsrepressie, terwijl regionale media wijzen op de aanwezigheid van georganiseerde groepen die geweld aanwakkeren. Daarbij wordt vaak verwezen naar de Mujahedin-e Khalq.

Volgens deze bronnen opereren aan de Mujahedien gelieerde netwerken niet als massabeweging, maar als escalerende actoren die confrontaties intensiveren en internationale aandacht proberen te forceren. Deze claims zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren en vereisen daarom voorzichtigheid. Tegelijk sluiten zij aan bij een historisch patroon waarin externe oppositiegroepen sociale onrust proberen te instrumentaliseren.

Buitenlandse netwerken en inlichtingenactiviteiten

Naast deze binnenlandse dynamiek wijzen Iraanse en regionale veiligheidsanalisten op de aanwezigheid van buitenlandse netwerken en inlichtingenactiviteiten binnen Iran. Daarbij wordt met name gewezen op structuren die gelinkt zouden zijn aan de Verenigde Staten en Israël.

Volgens deze analyses beperken dergelijke netwerken zich niet tot klassieke spionage, maar proberen zij in perioden van maatschappelijke onrust invloed uit te oefenen op protestdynamiek, onder meer via digitale coördinatie, logistieke ondersteuning en het verspreiden van polariserende narratieven. Volledige onafhankelijke verificatie van deze claims is moeilijk, maar het bestaan van buitenlandse inlichtingenactiviteiten in Iran wordt door geen van de betrokken staten principieel ontkend.

Belangrijk is dat deze context de legitimiteit van de protesten niet ontkent, maar wel inzicht geeft in hoe bestaande spanningen kunnen worden verhard of misbruikt.

Maatschappelijke afwijzing van buitenlandse inmenging

Wat in internationale berichtgeving vaak onderbelicht blijft, is dat binnen de Iraanse samenleving een breed gedeelde historische afwijzing bestaat van buitenlandse inmenging. Deze houding overstijgt ideologische en sociale scheidslijnen.

De ervaring met buitenlandse interventies, sancties en druk heeft geleid tot een diepgeworteld uitgangspunt: verandering moet van binnenuit komen. Ook veel demonstranten die kritisch zijn op de regering wijzen expliciet buitenlandse betrokkenheid af, omdat die wordt gezien als delegitimerend, destabiliserend en schadelijk voor nationale soevereiniteit.

In die zin werkt het westerse regime-change narratief niet alleen analytisch tekortschietend, maar ook maatschappelijk contraproductief: het ondermijnt precies die binnenlandse krachten die hervorming nastreven.

Overheidsreactie: zichtbaar minder repressief

Opvallend is dat de Iraanse regering deze protesten milder benadert dan in eerdere perioden. Regionale berichtgeving wijst op expliciete instructies aan veiligheidsdiensten om grootschalig geweld te vermijden. Daarnaast heeft de regering erkend dat sociale steunmaatregelen de juiste bevolkingsgroepen onvoldoende bereiken.

President Masoud Pezeshkian verklaarde expliciet dat maatschappelijke ontevredenheid in de eerste plaats een falen van de overheid weerspiegelt. Die toon markeert een verschil met eerdere protestgolven.

Buitenlandse druk en het regime-change narratief

De dreigende taal vanuit Washington, met name van Donald Trump, versterkt de vrees dat binnenlandse onrust wordt aangegrepen voor externe druk. Sancties en dreigementen volgen een bekend patroon, eerder zichtbaar in Venezuela, waarbij economische ontwrichting wordt ingezet om politieke verandering af te dwingen.

Dit voedt binnen Iran het breed gedeelde sentiment dat buitenlandse inmenging eerder leidt tot verharding dan tot hervorming.

Conclusie

De protesten in Iran zijn reëel, legitiem en complex. Ze weerspiegelen diepgewortelde binnenlandse spanningen, maar ontvouwen zich in een context waarin externe actoren actief proberen invloed uit te oefenen — iets wat door een groot deel van de Iraanse samenleving principieel wordt afgewezen.