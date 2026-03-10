Iran beveelt evacuatie Israël Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • Bewaren

De nieuwe leider van Iran, ayatollah Mojtaba Khamenei, geeft Israeli’s twee dagen de tijd om hun land te verlaten. Zo kunnen ze ontkomen aan een grote aanvalsgolf.

“Onder mijn vader wilden we nog wel eens roepen dat Israël vernietigd moest worden”, stelde Khamenei in een verklaring. “Als gebaar van goede wil laten we die ambitie varen. We gunnen de burgers van het land een stralende toekomst op een andere plek.”

Het evacuatiebevel sluit aan bij de wens van de nieuwe Iraanse leider om zich meer naar Westerse normen en waarden te voegen: “Wanneer je een aanval tijdig aankondigt, ben je moreel niet meer verantwoordelijk voor de doden die vervolgens vallen, zo hebben we begrepen. Zelf vinden we dat merkwaardig, maar goed, we geven de Israeli’s dus twee dagen de tijd om een goed heenkomen te zoeken. Daarna is het hun eigen schuld als ze een drone van ons op hun kop krijgen. Daar willen we dan geen gezeur meer mee.”

Het nieuwe beleid van Teheran heeft direct navolging gekregen bij zijn proxy’s in de regio. Zowel Hezbollah als Hamas steunen het evacuatiebevel en dingen zo naar de titel van meest ethische terreurgroep ter wereld. Hamas sprak ook spijt uit dat het een eerdere grote aanslag alleen via de Egyptische geheime dienst had aangekondigd.

In Israël is met instemming gereageerd op de nieuwe houding van het Iraanse regime. “We zijn uiteraard verheugd dat ons goede voorbeeld navolging krijgt”, aldus premier Netanyahu. “We vinden alleen het gebied dat we moeten evacueren nogal groot. Zelf proberen we altijd wat specifieker te zijn. Maar alle begin is moeilijk natuurlijk.”

Bij wijze van instructie over de correcte handelswijze overhandigde Netanyahu aan Khamenei een lijst van Iraanse ziekenhuizen en scholen die de komende weken van de aardbodem geveegd zullen worden. De sterke man van Israel deelde daarbij in het voorbijgaan een steek onder water uit naar de Amerikanen: “Ja, ook scholen moet je aankondigen.”

