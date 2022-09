Iran arresteert Nederlander voor rol bij protesten

De Iraanse autoriteiten hebben negen buitenlanders gearresteerd, onder wie een Nederlander, voor hun rol bij de protesten in het land. Het Iraanse ministerie van Inlichtingen laat in een verklaring weten dat de buitenlanders werden opgepakt ‘tijdens de rellen of tijdens complotten op de achtergrond.’ Dat melden Iraanse media vrijdag. De identiteiten van de buitenlanders zijn niet bekend. Zij zouden afkomstig zijn uit Nederland, Italië, Duitsland, Polen, Frankrijk en Zweden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de arrestatie van de Nederlander.