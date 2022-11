Iraanse vluchteling op wie film The Terminal werd gebaseerd, overleden op vliegveld Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse politieke vluchteling die meer dan 18 jaar verbleef op de luchthaven Charles de Gaulle, is zaterdag overleden op de Parijse luchthaven. Hij woonde daar weer sinds een paar weken, schrijft de VRT. Volgens de Belgische omroep was het leven van Nasseri treuriger dan de feelgood-versie die Steven Spielberg ervan maakte in de film The Terminal.

Nasseri, die vanwege zijn betrokkenheid bij protesten tegen de Sjah in de jaren zeventig werd verbannen uit Iran, voerde een lange strijd om een vluchtelingenstatus te krijgen. Onder meer Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zagen niets in zijn aanvraag. Uiteindelijk kreeg hij door tussenkomst van de VN in 1981 alsnog een status.

Omdat hij zijn papieren kwijtraakte, belandde hij vervolgens opnieuw in de problemen. Nasseri had te kampen met grote psychische problemen, en raakte in 1988 verzeild op het vliegveld Charles de Gaulle. De VRT schrijft: “Hij krijgt er te midden van de dozen bij zijn rode zitbank in de buurt van een Relay-winkeltje geregeld post en bezoek, ook van journalisten. In tegenstelling tot wat in de film wordt beweerd, zit hij er nooit geblokkeerd: hij mag zich wel degelijk vrij bewegen. De verkoop van de rechten op zijn levensverhaal heeft hem zelfs een cheque van 250.000 dollar opgeleverd van producent DreamWorks.”