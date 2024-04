Iraanse tiener die verdween bij straatprotest blijkt misbruikt en vermoord door veiligheidsdienst

Het Iraanse meisje Nika Shakarami dat eind 2022 tijdens straatprotesten spoorloos verdween en negen dagen later dood werd aangetroffen, is misbruikt en vervolgens vermoord door leden van de Iraanse veiligheidsdienst. Dat blijkt uit een geheim rapport van de Iraanse Revolutionaire Garde, in handen van de BBC . De Iraanse overheid hield tot nu toe vol dat het om een zelfdoding ging.

De ouders van Shakarami vonden het lichaam van het zestienjarige meisje uiteindelijk terug in een mortuarium. Volgens de veiligheidsdiensten was ze van een dak gesprongen, maar het vermoeden bestond direct dat ze door het regime was gedood. Uit een verslag van de hoorzitting over de arrestatie van het meisje, blijkt nu dat dit inderdaad het geval is. Ze zou tijdens de protesten al in de gaten gehouden zijn vanuit een undercoverbusje en ’s avonds zijn opgepakt.