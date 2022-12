Iraanse schaakvedette Sara Khadem vlucht naar Spanje na niet dragen hoofddoek

De 25-jarige Khadem is de nieuwste toevoeging aan een inmiddels aanzienlijk lijstje Iraanse sportvrouwen die deelnamen aan een internationaal sporttoernooi zonder hidjab sinds de uitbraak van grootschalige protesten tegen het Iraanse regime in september. Khadem, ook bekend als Sarasadat Khademalsharieh, haalde wereldwijd het nieuws toen ze voor de tweede dag op het Fide-wereldkampioenschap rapid- en blitzschaken in Almaty leek te spelen zonder hoofddoek.

Khardem wil zich met haar man, de filmregisseur Ardeshir Ahmadi en hun kind in Spanje vestigen, meldt El Pais. Het gezin heeft een appartement in het land. In Iran is al maanden een volksopstand gaande tegen het gehate regime in Teheran. De protesten kwamen op gang na de dood van Masha Amini. De jonge vrouw kwam in september om het leven nadat de door de religieuze politie was gearresteerd omdat haar hoofddoek niet voldeed aan de regelgeving.