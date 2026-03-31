Iraanse Revolutionaire Garde loopt binnen dankzij oorlog, Trump slaat weer wild om zich heen

Door de blokkade van de Straat van Hormuz hebben de golfstaten grote moeite om hun olie en gas te exporteren. Alle golfstaten? Nou nee, Iran exporteert juist meer. En ook nog eens voor veel hogere prijzen, bericht The Economist.

“Iran verdient nu bijna twee keer zoveel per dag aan olieverkopen als vóór de Amerikaanse en Israëlische bombardementen op 28 februari. Het regime mag dan wel zware klappen incasseren op het slagveld, maar het wint de energieoorlog.”

Met name de Iraanse Revolutionaire Garde profiteert. De elitetroepen van het islamistische regime hebben een groot deel van de Iraanse oliehandel in handen. De Garde heeft sinds het begin van de oorlog bovendien de greep op de scheepvaart – van ongekend belang voor de export van de olie vanuit de golfregio – verstevigd.

De Iraanse troepen controleren de Straat van Hormuz én het transport en de communicatie in een groot deel van de golf. Olietankers die zonder toestemming van de Revolutionaire Garde willen opereren, lopen groot gevaar. Zo brak er in de nacht van maandag op dinsdag nog brand uit op een olietanker voor de kust van Dubai na een aanval van een Iraanse drone.

Ondertussen is het nog altijd totaal onduidelijk hoe Donald Trump denkt de oorlog te beëindigen. Het ene moment zegt hij dat hij de olie van Iran wil hebben en dreigt hij met oorlogsmisdaden en een invasie van grondtroepen. Het volgende moment suggereert hij dat de Verenigde Staten elk moment de overwinning kunnen uitroepen en zich kunnen terugtrekken.

Als hij voor dat laatste kiest, is het maar zeer de vraag of Iran de Straat van Hormuz weer openstelt voor de scheepvaart. Trump vindt dat Frankrijk en Engeland de smalle zeestraat dan maar moeten veroveren. “Jullie zullen moeten leren voor jezelf op te komen, de VS zullen jullie niet meer helpen, net zoals jullie ons niet hebben geholpen”, aldus een rancuneuze Trump.