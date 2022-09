Wereldwijde steun aan Iraanse protesten

De protesten vinden ook plaats in andere landen. In Rotterdam verzamelden zaterdag honderden mensen zich op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal om te protesteren tegen de Iraanse overheid. De demonstratie was georganiseerd door Koerdische partijen, die op willen komen voor de Koerdische bevolking in Iran waar Amini deel van uitmaakte. Een aantal vrouwen stak, net als de Iraniërs in eigen land, hun hoofddoek in brand. Ook riepen ze leuzen als ‘vrouw, leven, vrijheid’.